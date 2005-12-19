تصفيات كاس امم افريقيا 2020 (سيدات): الجزائر تواجه بوركينا فاسو في الدور الأول  

القاهرة - يواجه المنتخب الوطني الجزائري سيدات لكرة القدم، نظيره البوركينابي، في الدور الأول من تصفيات كاس أمم افريقيا، المقرر نهائيتها سنة 2020 في بلد ستحدد هويته في وقت لاحق، وذلك حسب النتائج التي اسفرت عنها عملية سحب القرعة التي جرت مساء امس الأربعاء بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف).

وتقام مقابلات الدور الاول في الفترة الممتدة من 6 الى 14 ابريل 2020 .

وفي حالة التأهل واجتياز الدور الاول (ذهابا و ايابا)، سيواجه المنتخب الوطني النسوي نظيره الايفواري في الدور الثاني الذي سيشهد دخول منتخبات قوية، أبرزها المنتخبات الثمانية التي نشطت المرحلة النهائية من الطبعة الأخيرة التي أقيمت بغانا (2018).

وستجرى مقابلات الدور الثاني في الفترة الممتدة من 1 الى 9 يونيو 2020 ، على ان تنشط المنتخبات ال11 المتأهلة، بالإضافة إلى منتخب الدولة المضيفة المرحلة النهائية المقررة في الفترة الممتدة من 23 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2020 .

وتجدر الإشارة إلى أن كاس امم افريقيا في طبعتها المقبلة 2020 ، ستعرف مشاركة قياسية في مرحلة التصفيات التي ستسفر عن تحديد هوية المنتخبات ال12 التي تنشط المرحلة النهائية .

-- برنامج مقابلات الدور الاول :

-- الجزائر - بوركينا فاسو

-- زامبيا -

موزمبيق

-- مالاوي - ايسواتيني

-- زيمبابوي - موريس

-- ناميبيا - بوتسوانا

-- الغابون - ج.افريقيا الوسطى

-- انغولا - الكونغو

-- ج.الكونغو الديمقراطية - ساو تومي برانسيب

-- تانزانيا - كينيا

-- بورندي - اوغندا

-- اثيوبيا - جيبوتي

-- ليبيريا - السنغال

-- غامبيا - غينيا بيساو

-- الطوغو - النيجر

-- مقابلات الدور الثاني :

-- الفائز من مقابلة ليبيريا -السنغال يواجه مالي

-- الفائز من // غينيا بيساو - غامبيا يواجه غانا

-- الفائز من // الجزائر - بوركينا فاسو يواجه كوت ديفوار

-- الفائز من // زامبيا - موزمبيق يواجه الفائز من زيمبابوي - موريس

-- الفائز من // مالاوي -ايسواتيني يواجه جنوب افريقيا

-- الفائز من // انغولا -الكونغو يواجه غينيا الاستوائية

--الفائز من // بورندي -اوغندا يواجه الكاميرون

-- الفائز من // اثيوبيا -جيبوتي يواجه المغرب

-- الفائز من // ناميبيا- بوتسوانا يواجه الفائز من الغابون- جمهورية

افريقيا الوسطى

-- الفائز من // ج. الكونغو - ساوتومي يواجه الفائز من تانزانيا -كينيا

-- الفائز من // الطوغو -النيجر يواجه نيجيريا.