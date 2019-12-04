دراجات / البطولة العربية على الطريق (أواسط): الجزائر تتوج بالذهبية في الفردي وحسب الفرق

الإسكندرية (مصر) - توج المنتخب الجزائري (أواسط- ذكور) للدراجات في السباق على الطريق، اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية في الفردي و حسب الفرق، ضمن البطولة العربية بالإسكندرية (مصر).

وفاز حمزة عماري بالسباق، على مسافة 110 كلم، بحضور 33 دراجا، ليفتك ذهبية الفردي، في الوقت الذي نال فيه مواطنه يوسف بوخاري الفضية الأمر الذي سمح للجزائر بنيل الميدالية الذهبية حسب الفرق.

وبعدما عادت البرونزية الى الجزائري الآخر، زكي بودار، قررت لجنة التحكيم نزعها منه بسبب "منعه أحد المنافسين من المرور".

وحسب الفرق عادت الفضية إلى مصر في الوقت الذي تحصلت فيه تونس على البرونزية.

وبهذا ترفع الجزائر رصيدها الى تسع ميداليات ( 6 ذهبيات و ثلاث فضيات).

وخلال النسخة السابقة، التي جرت بشرم الشيخ المصرية، نالت الجزائر المرتبة الأولى في الترتيب النهائي برصيد 17 ميدالية: 10 ذهبيات، 4 فضيات وثلاث برونزيات.