دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية واحدة

الإسكندرية (مصر) - يحتل المنتخب الجزائري للدراجات، مؤقتا صدارة الترتيب العام للبطولة العربية على الطريق، عقب اليوم الثالث من المنافسة، الجارية ما بين 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر بمدينة الإسكندرية المصرية بمجموع أربع ميداليات (3 ذهبيات- فضية واحدة).

من جهته يحتل المنتخب المصري المرتبة الثانية بذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، ويأتي بعده الكويت بميداليتين واحدة فضية والأخرى برونزية.

وخلال اليوم الرابع، المقررة غدا الثلاثاء، تجرى سباقات ضد الساعة فردي (أكابر) وضد الساعة فردي (أكابر).

و سيكون منتخب الأكابر، المتكون من الدراجين عز الدين لعقاب، عبد الرحمان منصوري، على موعد مع سباق 44 كلم، في حين، يتطلع الفريق الوطني للأشبال المتشكل من محمد رضوان برينيس وصلاح الدين الأيوبي شركي، الي قطع سباق 5ر17 كلم.

وخلال النسخة السابقة، التي جرت بشرم الشيخ المصرية، نالت الجزائر المرتبة الأولى في الترتيب النهائي برصيد 17 ميدالية: 10 ذهبيات، 4 فضيات وثلاث برونزيات.