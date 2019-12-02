عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على ورشة لإنشاء وحدات بحث وتطوير على مستوى المجمعات و الدواوين التابعة لقطاعه أن "مجمع الهندسة الريفية سيشرع في إعادة تعشيب جميع الملاعب الوطنية و البلدية و الجوارية الموجودة على المستوى الوطني و ذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين قطاعي الفلاحة و الشباب و الرياضة".
وقال السيد عماري أن "المجمع لديه قدرات و مؤهلات بشرية و تقنية تؤهله لإعادة تعشيب الملاعب بمعايير و مواصفات عالية"، مشيرا إلى أن المجمع يجري تجارب على العشب بأنواعه و مدى قابليته و ملاءمته للتغيرات المناخية مع مختلف مناطق الوطن.
وسيعمل المجمع على طرح منتوجه على المستوى الوطني و بكفاءات جزائرية مع تدعيمها بالبحث العلمي و التكوين و التأهيل للتوسع أكثر في كافة المجالات –كما قال-.
وأشار إلى أن المجمع أظهر قدراته في ملعب "مصطفى تشاكر" مما جعل المنتخب الوطني لكرة القدم يفضل إجراء مقابلاته فيه و هو ما جعل أيضا وزارة الشباب و الرياضة تطلب خدمات المجمع لإعادة تأهيل جميع الملاعب للرفع من مستواها وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم .
وقام الوزير خلال زيارته للمجمع بمعاينة مشاتل العشب الطبيعي الموجودة به، كما تعرف خلال عرض قدمه مسؤولو المشاتل على مختلف التجارب التي يقوم بها التقنيون و الظروف التي يتم توفيرها لنمو العشب الطبيعي و الشتلات الأخرى.