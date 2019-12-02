البطولة العربية للشطرنج بمستغانم: تتويج الجزائر بلقبي "اللعب السريع" رجال وسيدات

و عاد التاج العربي في "اللعب السريع" (15 دقيقة و30 ثانية إضافية) للأستاذ الدولي الكبير محمد حدوش، متبوعا بالأردني عيسى رأفت و الجزائري الآخر بلال بلحسن.

ولدى السيدات، نالت اللاعبة الجزائرية لطرش صابرينة لقب البطولة متبوعة بمواطنتها ناصر رانيا فيما حلت الإماراتية نومان أمنة في المرتبة الثالثة.

وشارك في هذه المنافسة السريعة (7 جولات) 57 رياضيا من بينهم 20 لاعبة من مختلف الدول العربية المشاركة في هذه البطولة.

وبخصوص اللعب "الكلاسيكي" أو "الطويل" (ساعة ونصف و30 ثانية إضافية)، لا يزال التنافس مستمرا بعد 5 جولات لعبت لحد الآن من أصل 9 بين اللاعب التونسي زعيبي أمير (الأول في الترتيب المؤقت) والعراقي عبد الوهاب أحمد (الثاني) والأردني عيسى رأفت (الثالث).

ومن المنتظر أن تختتم جولات اللعب "الطويل" بعد غد الأربعاء فاسحة المجال للجولات السبع للعب "الخاطف" (5 دقائق وثانيتين إضافيتين) التي ستقام طيلة يوم الخميس قبل إسدال الستار على هذه المنافسة التي تحتضنها لأول مرة الجزائر، حسب مدير البطولة ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج، عبد القادر محمودي.

وقبل ذلك من المنتظر أن يتم غدا الثلاثاء عقد اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج وتليها الجمعية العمومية بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لهذه اللعبة الفكرية وممثلين عن 20 بلدا عربيا عضوا في هذه الهيئة الرياضية الإقليمية، كما أشير إليه.