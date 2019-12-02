البطولة العربية للدراجات دراجات(سباق ضد الساعة /فردي اواسط): الجزائري أيوب سحيري يفوز بالميدالية الذهبية 

الاسكندرية (مصر) - توّج الدراج الجزائري، ايوب سحيري، اليوم الاثنين، بالميدالية الذهبية لسباق ضد الساعة (اواسط- ذكور)، في البطولة العربية 2019 للدراجات الجارية بمدينة الاسكندرية المصرية الي غاية 6 ديسمبر الجاري، وذلك عقب قطعه لمسافة السباق المقدرة ب 26 كلم في زمن قدره 35 د/ 51ث/ 72ج.

وتقدم الدراج الجزائري في هذا السباق على المصريين يوسف احمد زكي الذي حل في المركز الثاني بزمن 36د/ 02ث/97ج، متبوعا بمواطنه أحمد خالد احمد في المركز الثالث ب36د/34ث/ 97ج .

ومن جهته،اكتفى الدراج الجزائري الآخر صديق بن غنيف ،المشارك في هذا السباق بالمركز الرابع بعد قطع للمسافة في وقت قدره 36د/ 35ث/47 ج.

وبفضل هذه الميدالية الذهبية، يرتفع رصيد الجزائر في هذه المنافسة إلى أربع ميداليات (3 ذهبيات و فضية واحدة).

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وكانت ميداليات المعدن النفيس من انجاز كل من المنتخب الوطني(حسب الفرق ) في السباق ضد الساعة (اواسط ذكور) و المنتخب الوطني (للأكابر ذكور)، فيما اكتفت تشكيلة الكبريات بالميدالية الفضية ، في السباق ضد الساعة (حسب الفرق).

يذكر أنه خلال الطبعة السابقة بشرم الشيخ (مصر)، سيطرت الجزائر على المنافسة باحتلالها المرتبة الأولى في الترتيب العام ب17 ميدالية تفاصيلها 10 ذهبيات، 4 فضيات و 3 برونزيات.