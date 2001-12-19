ترامبولين / بطولة العالم-2019: إقصاء الجزائري مصطفى في الدور الاول

ويعد مصطفى (26 سنة) الجزائري الوحيد المشارك في المنافسة حيث انهى الدور الاول في المرتبة ال48 من ضمن 98 مشاركا، بمجموع 840. 104 نقطة، بعيدا وراء ممثل بيلاروسيا، أولادزيسلاو هنشارو، بمجموع 440. 115 نقطة.
وتأهل اللاعبون ال24 الأوائل الى الدور نصف النهائي، بينما نشط اليوم الاحد النهائي أحسن ثمانية جمبازيين.
وعاد اللقب العالمي في الفردي الى الصيني غاوو لي برصيد 705. 61 نقطة، امام ايفان ليتفينوفيك من بيلاروسيا (فضية) ب520 .61 نقطة ثم الصيني دونغ دونغ (برونزية) بمجموع 050. 61 نقطة.
وسبق لرضا مصطفى تمثيل الجزائر في فبراير الفارط في كأس العالم للترامبولين بباكو (اذربيجان)، حيت انهى المسابقة في الصف ال37 ب 000. 105 نقطة من اصل 75 مشاركا.