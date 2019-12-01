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الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 14:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر -  النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يوم السبت :

 

مولودية وهران - اتحاد بسكرة                             0 - 0                   

أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي              1 - 0

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد                          2 - 2

جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس                          3 - 0

شبيبة الساورة - أولمبي الشلف                    0 - 0

شباب قسنطينة - وفاق سطيف                              3 - 1

نجم مقرة - نادي بارادو                                       (مؤجلة)

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل                                (مؤجلة)

 

الترتيب                               نقاط      لعب

  1. شباب بلوزداد 25 12
  2. مولودية الجزائر 24 12
  3. مولودية وهران 19       12

--. شبيبة الساورة                   19       12

  1. جمعية عين مليلة 18 12

--. شباب قسنطينة                  18       12

  1. شبيبة القبائل 17 11
  2. أهلي برج بوعريريج 16 12
  3. اتحاد الجزائر 14 10
  4. اتحاد بلعباس 13 11

--. اتحاد بسكرة                    13       12

  1. نصر حسين داي 12 12

--. أولمبي الشلف                 12        12

  1. وفاق سطيف 11    12
  2. ن

جم مقرة                      9         11

  1. نادي بارادو 8 9.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 14:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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