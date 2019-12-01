الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الجزئية والترتيب

مولودية وهران - اتحاد بسكرة 0 - 0
أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي 1 - 0
مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 2 - 2
جمعية عين مليلة - اتحاد بلعباس 3 - 0
شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 0 - 0
شباب قسنطينة - وفاق سطيف 3 - 1
نجم مقرة - نادي بارادو (مؤجلة)
اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (مؤجلة)
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 25 12
- مولودية الجزائر 24 12
- مولودية وهران 19 12
--. شبيبة الساورة 19 12
- جمعية عين مليلة 18 12
--. شباب قسنطينة 18 12
- شبيبة القبائل 17 11
- أهلي برج بوعريريج 16 12
- اتحاد الجزائر 14 10
- اتحاد بلعباس 13 11
--. اتحاد بسكرة 13 12
- نصر حسين داي 12 12
--. أولمبي الشلف 12 12
- وفاق سطيف 11 12
- ن
جم مقرة 9 11
- نادي بارادو 8 9.