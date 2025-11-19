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رابطة أبطال إفريقيا/الجولة الأولى - المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر يتعادل أمام الوداد البيضاوي المغربي (1-1)

  أدرج يـوم : السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

البليدة - تعادل فريق اتحاد الجزائر أمام الضيف الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 1-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، اليوم السبت، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف "سوسطارة" عبد الكريم زواري في الدقيقة (5) فيما عدل النتيجة للوداد اللاعب بادي عوك في (د 89).

وعن نفس المجموعة، يستقبل نادي ماملودي سانداونز الجنوب افريقي، ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي على (00ر20 بتوقيت الجزائر).

بالمقابل، فاز ممثل الجزائر الآخر، في هذه المنافسة، شبيبة القبائل، على الضيف فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-0) بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، أمس الجمعة، برسم الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة.

ويتصدر "الكناري" مؤقتا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط في انتظار المواجهة الثانية عن نفس المجموعة، بين الرجاء البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب)، اليوم السبت (00ر20 بتوقيت الجزائر) بملعب رادس بتونس.

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رابطة أبطال إفريقيا/الجولة الأولى - المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر يتعادل أمام الوداد البيضاوي المغربي (1-1)
  أدرج يـوم : السبت, 30 تشرين2/نوفمبر 2019 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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