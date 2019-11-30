الرابطة الإفريقية لكرة السلة: تأهل المجمع البترولي للموسم العادي للمنافسة

ياوندي - تأهل ممثل كرة السلة الجزائرية، المجمع الرياضي البترولي، للمباراة النهائية للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة (المنطقة الغربية)، بعد فوزه على نادي الشرطة المالي بنتيجة (76-61)، الشوط الأول (45-31) مباراة الدور نصف النهائي جمع بينهما اليوم السبت بالعاصمة الكاميرونية، ياوندي.

وجاءت أرباع اللقاء على النحو التالي: 23-17، 22-14، 14-14، و 17-16.

و سيواجه المجمع البترولي في المباراة النهائية المقررة يوم غد الأحد، الفائز من اللقاء الثاني الذي يجري لاحقا بين فاب الكاميروني و نادي آ بي سي لكرة السلة الإيفواري.

بهذا الفوز الثمين ستشارك التشكيلة البترولية التي سيطرت على المجموعة الأولى للمنطقة الغربية بفوزين و هزيمة، للموسم العادي للمنافسة، التي ستنطلق في شهر مارس 2020 بمشاركة أبطال أنغولا و مصر و المغرب و نيجيريا و السنغال وتونس تضاف إليها احسن الأندية الستة من نخبة 16 لتكوين الجدول النهائي على فوجين تضم كل واحدة 6 أمدية لتنشيط النسخة الأولى لهذه المنافسة.

من جهة أخرى ستجرى الدورة التأهيلية للمنطقة الشرقية ما بين 17 و 22 ديسمبر بكيغالي (رواندا) بمشاركة أندية كوبرا (جنوب السودان) وجي.كا.تي بي بي سي (تانزانيا)، و باتريوت (رواندا)، وسيتي أوبرس (أوغندا)، و فروفيارو مابوتو (الموزمبيق)، و جي ن بي سي (مدغشقر) و كينيا بور أوتوريتي (كنيا) و أونزا بايسير (زامبيا).

وكان الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين قد أعلنا في شهر فبراير الماضي عن إنشاء أول بطولة احترافية في إفريقيا و التي تشكل أول مشاركة لرابطة السلة الأمريكية في منافسة خارج أمريكا الشمالية.

الدور نصف النهائي: السبت:

المجمع البترولي (الجزائر) - جمعية الشرطة (مالي) 76-61

نادي فاب (الكاميرون) - آ.بي سي (كوت ديفوار). 00ر18

الأحد 1 ديسمبر:

المباراة الترتيبية: جمعية الشرطة (مالي) ضد المنهزم من نادي فاب (الكاميرون)

- آ.بي سي (كوت ديفوار).

المباراة النهائية: المجمع البترولي ضد المتأهل من نادي فاب (الكاميرون) -

آ.بي سي (كوت ديفوار).