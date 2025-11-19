الرابطة المحترفة الأولى: المولودية والشباب يتعادلان في الداربي التقليدي (2-2)

الجزائر - تعادل الوصيف مولودية الجزائر مع المتصدر شباب بلوزداد بهدفين في كل شبكة (2-2)، الشوط الأول (0-1) في الداربي رقم 99 بين قُطبي العاصمة، في افتتاح مباريات الجولة ال12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت، بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر).

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه مطلقة للشباب البلوزدادي، دون أن يتوصل أشبال المدرب عبد القادر عمراني، لتحويل فرصهم السانحة بقيادة صانع الألعاب أمير سعيود، لأهداف حقيقية تهز الشباك.

وانتظرت الجماهير الغفيرة التي غصّت بها مدرجات ملعب عمر حمادي، الدقيقة (35)، حينما أهدى مدافع المولودية زيدان ميباراكو، الهدف الأول لصالح الخصم البلوزدادي، بتسجيله هدفا ضد مرماه، خادع به حارسه فريد شعال.

ليتواصل اللعب العقيم إلى غاية الدقيقة (76)، التي شهدت اهتزاز شباك الضيوف، بنفس الطريقة تقريبا، حيث قطع مدافع الشباب زكرياء خالي كرة عرضية من الظهير الأيمن عبد الرحمان حشود، خادع بها حارسه قايا مرباح (1-1).

ولم تستمر فرحة عشاق "العميد" طويلا، حيث انطلق أبناء "لعقيبة" في هجمة معاكسة خاطفة، قادها سعيود الذي عرف كيفية التلاعب بدفاع المولودية وتوقيع هدف التقدم مجددا لفريقه (د 79).

وتميزت هذه المواجهة العاصمية المحلية بتنافس شديد واندفاع بدني كبير في نهاية اللقاء من الطرفين، وهو ما كملف سعيود تلقي البطاقة الحمراء (د 86)، تاركا بذلك رفاقه بنقص عددي، وهو ما سمح لفريق "الغريم" التقليدي بتعديل الكفة في الرمق الأخير بواسطة المهاجم هشام نقاش (د90+2)، مستفيدا من تمريرة حاسمة من زميله عبد المومن جابو، لينقذ بذلك راس مدرب الفرنسي برنادر كازوني وباقي التشكيلة ولو نسبيا من غضب أنصار المولودية.

وبالتالي تبقى الأمور على حالها في طليعة سلم ترتيب المحترف الأول، حيث حافظ شباب بلوزداد على كرسي الصدارة (25 ن) متبوعا بمولودية الجزائر (24 ن).

للإشارة أن هذا الداربي العاصمي، كان مبرمجا أساسا بملعب "5 جويلية" الأولمبي، قبل أن تقرر وزارة الشباب والرياضة غلقه للقيام بأشغال إعادة التهيئة والصيانة.