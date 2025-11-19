دراجات/ البطولة العربية-2019 (سباق ضد الساعة/ أواسط-حسب الفرق): الجزائر تتوج بالميدالية الذهبية

الإسكندرية (مصر) - توج المنتخب الجزائري للدراجات لفئة الأواسط، بالميدالية الذهبية، في السباق ضد الساعة حسب الفرق، اليوم السبت ضمن البطولة العربية 2019 لفئات الأشبال، الأواسط والأكابر، والجارية ما بين 30 نوفمبر و 6 ديسمبر بمدينة الإسكندرية المصرية.

وحقق الفريق الجزائري، المكون من حمزة عماري-صديق بن غنيف- يوسف فرصادو-أيوب سحيري، المركز الأول على مسافة 52 كلم بتوقيت (1سا و 08د و 40ثا) متقدما على مصر صاحبة المرتبة الثانية (1سا 09د 25ثا) فيما حل العراق ثالثا (1سا 11د 79ثا).

من جهته، نال المنتخب الجزائري للسيدات كبريات الميدالية الفضية في سباق ضد الساعة على مسافة 44 كلم.

وقطع الفريق الجزائري، المشكل من عائشة تيهار-رشا بلقاسم-نور يسمين بوزنزن-ليديا قاسمي، مسافة السباق في وقتا قدره (1سا 05د 53ثا) ، وراء الفريق المصري المتوج بالذهبية (1سا 07د 58ثا)، فيما حاز الكويت على البرونزية (1سا 57د 00ثا).

وتشارك الجزائر بمنتخب الأكابر الذي يضم كل من : عز الدين لعقاب و نسيم سعيدي و عبد الرحمن منصوري و محمد بوزيدي و حمزة يسين و أسامة شبلاوي.

ولدى الأشبال، فقد وجه الطاقم الفني الوطني الدعوة لكل من صلاح الدين شركي و عبد الحكيم فركوس و أكرم بلعبسي و عبد اللطيف قروجة و محمد رضوان برينيس و عياد بن براهيم، لدى الذكور فيما كانت نسرين هويلي المشاركة الوحيدة لدى الشبلات.

و يرأس الوفد الجزائري في موعد الإسكندرية عضو المكتب الفيديرالي محمد عماري.

وخلال الطبعة السابقة بشرم الشيخ (مصر)، سيطرت الجزائر على المنافسة باحتلالها المرتبة الأولى في الترتيب العام ب17 ميدالية منها 10 ذهبيات، أربع فضيات وثلاث برونزيات.