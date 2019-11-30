كأس الكونفدرالية الافريقية: سان بيدرو- نادي بارادو: ممثل الجزائر في مهمة معقدة بأبيجان

الجزائر - سيكون ممثل الجزائر الوحيد في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، نادي بارادو، أمام مهمة معقدة عندما يحل ضيفا على النادي الايفواري سان بيدرو بملعب فيليكس هوفوات بواني، يوم الأحد (00ر17 بتوقيت الجزائر)، ضمن فعاليات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة للمنافسة القارية.

ويبقى نادي بارادو مجبرا على تحقيق انطلاقة إيجابية في دور المجموعات وتفادي الدخول في نفق مظلم باعتبار أن الفريق يتخبط في سلسلة النتائج السلبية في البطولة المحلية أين يتذيل الترتيب ب8 نقاط.

ومعلوم أن مهمة زملاء الدولي الجزائري آدم زرقان تبقى في غاية الصعوبة خاصة وأن التشكيلة ستعرف العديد من الغيابات بسبب الاصابة. ويتعلق الأمر برياض بن عياد، إسلام عروس، زكرياء مصباح وحمزة موالي.

وقال المدرب البرتغالي لنادي بارادو، فرانسيشكو أليكسندر شالو: ''أقل شيء يمكن قوله هو أن الغيابات الكثيرة بسبب الاصابة تبقى العائق الأكبر للفريق خاصة وأنها أسماء ثقيلة وفي غاية الأهمية. سيكون اللقاء معقد أمام تشكيلة لا نعرفها بكل صراحة''.

وسيكون ممثل الجزائر مرغما على تقديم الأفضل أمام نادي يحتل ريادة الترتيب في البطولة الايفوارية بمعية أكاديمية أمادو ديالو لكرة القدم برصيد 15 نقطة بعد إجراء 7 جولات.

وكان نادي سان بيدرو -حامل لقب كأس كوت ديفوار 2019- قد تأهل لدور المجموعات بعد تغلبه في الدور ال16 مكرر أمام النادي الغاني أسانتي كوتوكو (الذهاب: 2-0، الاياب: 0-1)، في الوقت الذي أطاح فيه بارادو بالنادي الأوغندي كامبالا سيتي (الذهاب: 0-0، الاياب: 4-1).

ولحساب نفس المجموعة، يستقبل نادي حسنية أغادير المغربي -بقيادة المدرب الجديد محمد فخير- نادي إنينمبا النيجيري يوم الأحد (00ر20 بتوقيت الجزائر).

يذكر أن شباب بلوزداد قد أقصي في الدور ال16 من قبل النادي المصري بيراميدس (الذهاب: 1-1، الاياب: 0-1).