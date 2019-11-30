"مدرسة أولمبيك مارسيليا" بالجزائر: "هدفنا رياضي وليس تجاري"

الجزائر - أكد المدير الفني لبرنامج "مدرسة أولمبيك مارسيليا"، دافيد بولونجي، أن غاية إدارة النادي الفرنسي، هي تجسيد مشروع رياضي حقيقي موجه للفئات الشبانية وليس للربح التجاري، بمناسبة الإطلاق الرسمي لأول مدرسة كروية تخص أولمبيك مارسليا بالجزائر، اليوم الجمعة، على مستوى أكاديمية"فوت-فايف بسطاوالي (العاصمة).

وفي حديث مع "واج" قال بولونجي: "هدفنا الرئيسي هو جلب اهتمام الأطفال للمشاركة ولعب كرة القدم عبر تلقينهم أبجديات اللعبة وقيم أولمبيك مارسيليا"، مضيفا : "لسنا هنا للمتاجرة وربح الأموال حيث نسعى لإقامة مشروع رياضي، بيداغوجي وتربوي. فبرنامجنا تم الاطلاع والموافقة عليه من قبل ناصر لارغيت، مدير مركز تكوين أولمبيك مارسيليا".

وبخصوص محتوى البرنامج من الناحية الفنية، كشف التقني الفرنسي أنه تم تعديله وضبطه وفق قدرات الأطفال المنتسبين، "استقبلنا لاعبين شبان تحذوهم إرادة كبيرة للتطور والنجاح وقد عدلنا البرامج حتى نسمح بأحسن ممارسة تطبيقية بحجم ثلاث حصص أسبوعيا وهو أمر مهم. فحتى بعض الأندية العاصمية لا تعمل بنفس الوتيرة مع هذه الفئات الشبانية. وبالنظر إلى فنيات كل لاعب، نحاول ضبط البرنامج التدريبي عبر مجموعات مقسمة بصفة مدروسة"، بهذا اختتم دافيد بولونجي، حديثه.

من جانبه أفاد المدير العام لنادي أولمبيك مارسيليا، لورون كوليت، أن مشروع مدرسة الأولمبيك استقطب لغاية تاريخ الاطلاق الرسمي، قرابة 400 طفل (ذكور وإناث) تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 سنة مع تسجيل عدد أكبر لشريحة 8-12 سنة.

وصرح في هذا الصدد: "تلقينا أصداء إيجابية عبر تجاوب أولياء الأطفال فهو أحسن معيار لقياس مدى نجاحنا كبداية، حيث اقتربنا من بلوغ العدد المتوقع بتسجيل 400 طفل. نعمل على تصحيح كل النقائص في بداية المشروع وضبط كل الأمور الأساسية من أجل التجسيد الأمثل لأهداف المدرسة".

وشدد المسؤول قائلا : "الفكرة العامة للمشروع تتمثل في تقريب الشبان من فلسفة أولمبيك مارسيليا من ناحية لعب الكرة وكذا من جانب القيم الإنسانية، عبر تكييف المنهجية وفق خصوصيات البلد واللاعبين، فكرة القدم هي أيضا مدرسة للحياة".

وأثنى عماد بوخوف، مُسير مركز "فوت-فايف"، على مدى الإقبال والاهتمام اللذان جلبتهما مدرسة أولمبيك مارسيليا: "فالأصداء إيجابية والأمور تتطور تدريجيا. بعد انطلاقنا في 8 أكتوبر اقتربنا من 400 مسجل و الأطفال سيتحسنون فنيا بتأطير من مدربين محترفين".

وعن قيمة تكاليف هذا التكوين الذي يمتد على مدار 10 أشهر، أضاف بوخوف : "تكاليف التسجيل تقدر بـ 30 ألف دينار وباقي التفاصيل يجدها المهتمون عند اقترابهم من الإدارة حيث أن البرنامج ينتهي في شهر يوليو المقبل والتسجيلات تبقى دوما مفتوحة. نستطيع استيعاب حوالي 600 طفل. فكل مجموعة تضم 14 طفلا في كل قسم (ملعب) بحجم 30ر4 ساعات أسبوعيا، موزعة على ثلاث حصص (ظهيرة الثلاثاء ويومي الجمعة والسبت). للإشارة، سينظم نادي أولمبيك مارسيليا على هامش استضافته لنادي بوردو برسم الجولة ال17 من البطولة الفرنسية، يوم الأحد 8 ديسمبر 2019، حدثا خاصا تحت عنوان ''أولمبيك مارسيليا - إفريقيا''، يتمثل في جمع شمل الجاليات الإفريقية المشجعة للنادي.

وبالتالي، ''سنستضيف أساطيرنا الأفارقة، من بينهم مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، الذي سيمثل الجزائر في هذا الموعد كما سيتم تكريمه عقب تتويج "الخُضر" بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر''، حسب مسؤول التسويق بنادي الجنوب الفرنسي.