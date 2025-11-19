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الطبعة الثانية للبطولة الوطنية للطيران الشراعي بمحرك: 25 رياضيا من 10 ولايات في موعد تيمقاد

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 17:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الطبعة الثانية للبطولة الوطنية للطيران الشراعي بمحرك: 25 رياضيا من 10 ولايات في موعد تيمقاد

باتنة - انطلقت يوم الجمعة ببلدية تيمقاد التي تبعد عن مدينة باتنة بحوالي 35 كلم الطبعة الثانية من البطولة الوطنية للطيران الشراعي بمحرك .

و في تصريح لوأج أوضح رئيس النادي الرياضي للطيران الشراعي هامدة (النسر بالشاوية ) الأوراس عمار جعرة بأن "هذه التظاهرة التي تدوم يومين تشهد مشاركة 25 رياضيا من 10 ولايات منها سيدي بلعباس والجلفة و الأغواط و غرداية و سكيكدة. "

و تتضمن المنافسات التي تنظم بسد كدية المدور بمدينة تيمقاد الأثرية -وفق المصدر- الدقة في النزول على الهدف واقتصاد البنزين وكذا حسن استغلال المظلة في الجو.

أما عن الهدف من البطولة التي تحتضنها ولاية باتنة بعد الطبعة الأولى التي احتضنتها مدينة جانت بولاية إيليزي في ديسمبر من سنة 2012 -يضيف ذات المتحدث- فيتمثل في اختيار أحسن العناصر لتدعيم الفريق الوطني في هذا الاختصاص .

وأفاد مدير الشباب والرياضة لولاية باتنة إسماعيل بوخريصة عل هامش انطلاق التظاهرة بحضور نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية مراد بوقفة بأنه "تم توفير كل الشروط الممكنة لإنجاح التظاهرة" مضيفا بأنه "سيتم بذل مساعي أكثر مستقبلا من أجل تنظيم بطولة عربية للطيران الشراعي بهذا الموقع" الذي يتوفر -كما قال-" على عديد المواصفات لترقية هذه الرياضة بشقيها الرياضي والسياحي. "

للإشارة يأتي تنظيم هذه التظاهرة من طرف النادي الرياضي للطيران الشراعي هامدة الأوراس تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بباتنة .

كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

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http://www.aps.dz/ar/sport/80389-25-10#sigProIdac69c38a31
الطبعة الثانية للبطولة الوطنية للطيران الشراعي بمحرك: 25 رياضيا من 10 ولايات في موعد تيمقاد
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 17:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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