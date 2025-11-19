الرابطة الأولى (الجولة ال12): صدام عاصمي بين المولودية والشباب برهان كبير

الجزائر - يمثل لقاء الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد، صدام قمة سلم الترتيب برهان هام، بمناسبة إجراء الجولة ال12 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، المقررة يوم السبت والموسومة كذلك ب"كلاسيكو" الشرق بين شباب قسنطينة و وفاق سطيف.

وتحمل هذه المواجهة التقليدية رقم 99 بين قطبي مدينة "البهجة" في مختلف المنافسات، رهانا كبيرا.

فالمولودية (الثانية، 23 ن)، تطمح لإزاحة الشباب (24 ن) من كرسي الصدارة، بينما سيرمي أشبال المدرب عبد القادر عمراني بكل ثقلهم للمحافظة على مركز قيادة "قطار" المحترف الأول والتموقع جيدا في المسار الأمثل قبل ثلاث محطات من بلوغ شرف اللقب الشتوي.

ويأمل فريق أبناء "العقيبة"، المتعادل الأسبوع الفارط بميدانه أمام جمعية عين مليلة (1-1)، على تأكيد سيطرته في تاريخ المواجهات بينهم وبين أبناء "باب الوادي" (المنهزمين بالشلف 1-2)، بواقع 35 فوزا، مقابل 25 فقط لصالح "العميد".

وينتظر عشاق الفريقين هذه المواجهة المحلية العاصمية بكثير من الأعصاب والتوتر، سيما إثر برمجة رابطة كرة القدم المحترفة اللقاء بملعب "عمر حمادي" ببولوغين (حوالي 9 آلاف مقعد)، الذي لن تستوعب مدرجاته الأعداد الغفيرة من الأنصار الأوفياء للمولودية العاصمية والشباب البلوزدادي، ناهيك عن الفضوليين ومحبي الإثارة واللعب الجميل.

للإشارة أن هذا الداربي العاصمي، كان مبرمجا أساسا بملعب "5 جويلية" الأولمبي، قبل أن تقرر وزارة الشباب والرياضة غلقه للقيام بأشغال إعادة التهيئة والصيانة.

وفي منطقة الجنوب الغربي، يبدو فريق شبيبة الساورة (الثالث، 18 ن) -العائد بنقطة غالية من ملعب شبيبة القبائل (0-0)- في مهمة مريحة عندما يستضيف أولمبي الشلف (ال13، 11 ن)، خاصة أن "الشلفاوة" أبانوا عن هشاشتهم خارج الديار. فعلى أشبال المدرب سمير زاوي إحداث "ثورة" فوق الميدان بأمل الحد من هجمات "النسور" البشارية والهروب من منطقة الخطر.

وفي غرب البلاد، تستقبل مولودية وهران (الثالثة، 18 ن) المتواجدة في صحة جيدة، فريق مدينة بوابة الصحراء، اتحاد بسكرة (ال11، 12 ن) بنية تأكيد عافيتها والانفراد بالمركز الثالث في حال سقوط شبيبة الساورة.

وتتضمن هذه الجولة صداما آخرا بين شباب قسنطينة (السادس، 15 ن) و وفاق سطيف (ال13، 11 ن) ضمن "كلاسيكو" الشرق الجزائري المتعود على صنع الإثارة والتشويق.

ففريق "السنافر" سيدخل المباراة بنية الاقتراب من ثلاثي الطليعة، بينما يأمل أبناء "عين الفوارة"، المتواجدين في وضعية معقدة، في اجتناب الانزلاق أكثر نحو مؤخرة الركب.

وتستضيف جمعية عين مليلة (السادسة، 15 ن) في صراع وسط جدول الترتيب، الضيف اتحاد بلعباس (التاسع، 13 ن)، في مقابلة متوازنة مع اكتساب الجمعية لأفضلية الأرض والجمهور.

وفي الأخير، يحاول أهلي برج بوعريريج (التاسع، 13 ن) تأكيد استفاقته باستقبال نصر حسين داي (ال11، 12 ن)، الذي لم ينهزم خلال آخر جولتين، أي منذ استلام المدرب لخضر عجالي مقاليد حكم العارضة الفنية لتشكيلة النصرية.

وأجلت الرابطة مقابلتي اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل و نجم مقرة - نادي بارادو إلى تاريخ لاحق، بسبب التزام الاتحاد والشبيبة وبارادو بخوض مرحلة دور المجموعات لكل من رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، بداية من الجولة الأولى المبرمجة أيام الجمعة، السبت و الأحد.