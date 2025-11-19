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ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القم (فيفا): المنتخب الجزائري يرتقي إلى الصف ال35 

  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 12:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القم (فيفا): المنتخب الجزائري يرتقي إلى الصف ال35 

زيوريخ - ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بشهر نوفمبر الجاري ، الصادر اليوم الخميس ليحتل بذلك المركز ال35 عالميا  بمجموع 1482 نفطة، في الترتيب الذي أعلنت عنه الهيئة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

ومعلوم، أن المنتخب الوطني الجزائري قد حقق فوزين متتاليتين في تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ضدّ كل من زامبيا (5-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة و بوتسوانا ب(1-0)  بغابورون لحساب الجولتين الاولى و الثانية من تصفيات المجموعة الثامنة.

وعلى الصعيد الافريقي، يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز ال20 ) متبوعا بتونس (المركزال27) و نيجيريا (المركز ال31) .

ولم يطرا أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانجلترا والاوروغواي.

وسيصدر التصنيف المقبل للفيفا يوم 26 ديسمبر 2019 .

 

-- وفي ما يلي  نتائج تصنيف شهر نوفمبر الجاري :

-- المنتخبات الخمسة الاولى :

 1 - بلجيكا 1765 نقطة

  2- فرنسا 1733

  3- البرازيل 1712

  4- انجلترا 1661

  5- الاوروغواي 1645

  

-- تصنيف المنتخبات الافريقي

ة العشرة الاولى :

1-  السنيغال  (المركز ال20)        ب 1555 نقطة

2-  تونس         (المركز 27 )      ب 1506 نقطة

3-  نيجيريا       (المركز31)         ب 1493  //

4-الجزائر         (المركز35)        ب 1482   //

5- المغرب       (المركز43)         ب 1456  //

6- غانا           ( المركز 47 )      ب 1439  //

7- مصر         (المركز 51)         ب1420   //

8-الكاميرون    (المركز 53)         ب 1413   //

9- مالي         (المركز 56 )         ب  1389    //

10- ج الكونغو الديمقراطية (المركز56) ب 1389  .

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ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القم (فيفا): المنتخب الجزائري يرتقي إلى الصف ال35 
  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 12:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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