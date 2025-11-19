ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القم (فيفا): المنتخب الجزائري يرتقي إلى الصف ال35 

زيوريخ - ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بشهر نوفمبر الجاري ، الصادر اليوم الخميس ليحتل بذلك المركز ال35 عالميا بمجموع 1482 نفطة، في الترتيب الذي أعلنت عنه الهيئة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

ومعلوم، أن المنتخب الوطني الجزائري قد حقق فوزين متتاليتين في تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ضدّ كل من زامبيا (5-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة و بوتسوانا ب(1-0) بغابورون لحساب الجولتين الاولى و الثانية من تصفيات المجموعة الثامنة.

وعلى الصعيد الافريقي، يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز ال20 ) متبوعا بتونس (المركزال27) و نيجيريا (المركز ال31) .

ولم يطرا أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانجلترا والاوروغواي.

وسيصدر التصنيف المقبل للفيفا يوم 26 ديسمبر 2019 .

-- وفي ما يلي نتائج تصنيف شهر نوفمبر الجاري :

-- المنتخبات الخمسة الاولى :

1 - بلجيكا 1765 نقطة

2- فرنسا 1733

3- البرازيل 1712

4- انجلترا 1661

5- الاوروغواي 1645

-- تصنيف المنتخبات الافريقي

ة العشرة الاولى :

1- السنيغال (المركز ال20) ب 1555 نقطة

2- تونس (المركز 27 ) ب 1506 نقطة

3- نيجيريا (المركز31) ب 1493 //

4-الجزائر (المركز35) ب 1482 //

5- المغرب (المركز43) ب 1456 //

6- غانا ( المركز 47 ) ب 1439 //

7- مصر (المركز 51) ب1420 //

8-الكاميرون (المركز 53) ب 1413 //

9- مالي (المركز 56 ) ب 1389 //

10- ج الكونغو الديمقراطية (المركز56) ب 1389 .