ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القم (فيفا): المنتخب الجزائري يرتقي إلى الصف ال35 

ومعلوم، أن المنتخب الوطني الجزائري قد حقق فوزين متتاليتين في تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ضدّ كل من زامبيا (5-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة و بوتسوانا ب(1-0) بغابورون لحساب الجولتين الاولى و الثانية من تصفيات المجموعة الثامنة.
وعلى الصعيد الافريقي، يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز ال20 ) متبوعا بتونس (المركزال27) و نيجيريا (المركز ال31) .
ولم يطرا أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانجلترا والاوروغواي.
وسيصدر التصنيف المقبل للفيفا يوم 26 ديسمبر 2019 .
-- وفي ما يلي نتائج تصنيف شهر نوفمبر الجاري :
-- المنتخبات الخمسة الاولى :
1 - بلجيكا 1765 نقطة
2- فرنسا 1733
3- البرازيل 1712
4- انجلترا 1661
5- الاوروغواي 1645
-- تصنيف المنتخبات الافريقي
ة العشرة الاولى :
1- السنيغال (المركز ال20) ب 1555 نقطة
2- تونس (المركز 27 ) ب 1506 نقطة
3- نيجيريا (المركز31) ب 1493 //
4-الجزائر (المركز35) ب 1482 //
5- المغرب (المركز43) ب 1456 //
6- غانا ( المركز 47 ) ب 1439 //
7- مصر (المركز 51) ب1420 //
8-الكاميرون (المركز 53) ب 1413 //
9- مالي (المركز 56 ) ب 1389 //
10- ج الكونغو الديمقراطية (المركز56) ب 1389 .