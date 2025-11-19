الألعاب المتوسطية وهران-2021: المنظمون يراهنون على مشاركة 10.000 متطوع

وهران - تراهن لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران في صائفة 2021 على مشاركة ما لا يقل عن 10.000 متطوع في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الجهوية، حسب ما علم اليوم الخميس من لجنة التكوين والتطوع.

واعتبرت رئيسة اللجنة نسيمة ثابت في تصريح لوأج بأن هذا الرهان ممكن التحقيق بالنظر إلى "الإقبال الكبير للمواطنين من مختلف شرائح المجتمع على تسجيل أنفسهم للمساهمة في إنجاح الموعد المتوسطي".

وأضافت: "نحن جد سعداء بهذا الإقبال الكبير الذي شكل لنا مفاجأة سارة، حيث تجري التسجيلات بصفة يومية منذ أكثر من أسبوعين على مستوى مركز التسلية الكائن بحي جمال الدين".

وقررت اللجنة المعنية، تضيف نفس المسؤولة، أن تفتح أبواب التسجيلات إلى كل الراغبين في المشاركة في عملية التطوع من مختلف ولايات الوطن باعتبار أن العرس يخص كامل الجزائريين وليس سكان وهران فقط، في حين تم تخصيص 3.500 بطاقة لمتطوعي المدينة المنظمة.

وتجري التسجيلات، بالنسبة للقاطنين بوهران، على مستوى مركز التسلية بحي جمال الدين، بينما يمكن للراغبين في التطوع والقاطنين بمدن أخرى بالبلاد تسجيل أنفسهم الكترونيا بواسطة الموقع الذي أنشأته اللجنة على الانترنت أو حتى عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، كما أشير إليه.

وأوضح نفس المصدر بأن الأشخاص الذين سيقع الاختيار عليهم بعد عملية الانتقاء التي ستراعى فيها مقاييس معينة، سيخضعون إلى فترة تكوينية تسمح لهم بالإلمام بالمهام التي ستسند إليهم خلال التظاهرة الرياضية المرتقبة، وذلك وفق اختصاص كل متطوع.

وشرعت اللجنة المعنية منذ حوالي أسبوعين في عملية تكوين المتطوعين، حيث خصصت المرحلة الأولى منها إلى طلاب معهد اللغات الأجنبية بجامعة وهران 2 (بلقايد)، حسب السيدة ثابت التي استغلت الفرصة للتنويه بالمساهمة الفعالة لإدارة الجامعة في التنسيق مع اللجنة من أجل وضع الطلاب المعنيين تحت تصرفها.

وأفادت نفس المتحدثة بأن هيئتها تستقبل أسبوعيا ما معدله 200 طالب وطالبة لمنحهم دروسا تكوينية في المجال، ويدرسون اللغات الانجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية وحتى الكرواتية، علما وأن ممثلين عن ما لا يقل عن 26 دولة معنيون بالمشاركة في الطبعة ال19 للألعاب المتوسطية وسيكونون بحاجة إلى مترجمين ومرافقين.

يجدر التذكير أن النسخة المقبلة التي ستقام في الفترة ما بين 25 يونيو و5 يوليو 2021، ستكون المرة الثانية التي تحتضن فيها الجزائر هذه الألعاب بعدما استضافت الجزائر العاصمة النسخة التي أقيمت عام 1975.