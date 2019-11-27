إتحاد الجزائر وشبيبة القبائل يأملان في تحقيق إنطلاقة موفقة

الجزائر - يستهل كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل مشوارهما في مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، داخل الديار أمام الوداد البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي، بأمل تحقيق انطلاقة موفقة بمناسبة الجولة الأولى المقررة يومي الجمعة والسبت.

وتنتظر الاتحاد، الذي بلغ هذه المحطة على حساب غور ماهيا الكيني، مهمة عسيرة ضد الوداد، يوم السبت بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة (00ر17 سا)، في داربي مغاربي مفتوح على كل الاحتمالات، لحساب المجموعة الثالثة.

ويأمل زملاء الحارس المخضرم لمين زماموش في تحقيق الاستفاقة بمناسبة هذه الخرجة القارية عقب اكتفائهم بنقطة وحيدة خلال آخر جولتين من البطولة المحلية، في حين لا يزال العملاق المغربي على وقع الصدمة المدوية، إثر إقصائه "المثير" في إياب ثمن النهائي لكأس العرب للأندية البطلة، أمام غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، بعدما عاد هذا الأخير في اللقاء من بعيد بتعديل الكفة خلال الرمق الأخير (4-4)، بعدما كان متأخرا في النتيجة 4-1، وهو ما سمح للرجاء بالتأهل (1-1 في الذهاب)، في مقابلة "مجنونة" تماما فوق أرضية الميدان وكذا المدرجات.

وفي هذا الصدد، قال متوسط ميدان تشكيلة أبناء "سوسطارة" كريم بن خليفة : "عملية القرعة لم تكن رحيمة بنا، لكن نحن أيضا فريق كبير بطموحات واسعة.

من الضروري تحقيق انطلاقة جيدة بميداننا. علينا الفوز بالمباراة حتى نتموقع في أحسن وضعية ممكنة".

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للتذكير أن الكونفدرالية الإفريقية لم تعتمد ملعب "عمر حمادي" ببولوغين من أجل احتضان المقابلات القارية. نفس المصير لقيه ملعب "20 أوت" بالعناصر، بينما تم غلق ملعب "5 جويلية" الأولمبي بسبب أشغال إعادة التهيئة.

ويجمع اللقاء الثاني للمجموعة الثالثة بين ماميلودي صن داونس (جنوب إفريقيا) و بيترو أتليتكو الأنغولي يوم السبت (00ر20 سا).

من جانبه، يستضيف فريق شبيبة القبائل، الذي عبر إلى دور المجموعات على حساب حورويا كوناكري الغيني، يوم الجمعة بمعقله "أول نوفمبر" بتيزي وزو (00ر17 سا)، نادي فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية برسم الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وشدّد مدرب فريق "الكناري"، هوبير فيلود، على حتمية ضمان بداية ناجحة أمام صاحب الصف الرابع بالبطولة الكونغولية، حيث صرح التقني الفرنسي بهذا الخصوص : "أنا واثق من قدرة لاعبينا على تجاوز الصعاب وإثبات حضورهم أُثناء المواعيد الكبرى، بداية من أول خرجة ضمن المجموعات ضد فيتا كلوب، والتي نعول فيها على دعم جمهورنا الرائع فهو عامل أساسي".

يذكر أن فيتا كلوب قد تعثر الموسم الماضي أمام شبيبة الساورة بميدانه (2-2)، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بالجزائر (0-1).

وتجري المواجهة الثانية لهذه المجموعة الرابعة، بين الرجاء البيضاوي والترجي التونسي (حامل اللقب)، في داربي مغاربي آخر يعد بكثير من الإثارة والحماس.