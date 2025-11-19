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الرابطة الإفريقية لكرة السلة /نخبة 16/: فوز عريض للمجمع البترولي على نادي نيجيليك من النيجر (115-89)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
الرابطة الإفريقية لكرة السلة /نخبة 16/: فوز عريض للمجمع البترولي على نادي نيجيليك من النيجر (115-89)

ياوندي- تغلب المجمع البترولي اليوم الثلاثاء على نادي نيجيليك من النيجر بنتيجة 115-89 (الشوط الأول 60-45) في المباراة الافتتاحية للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة, الجاري بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ما بين 26 نوفمبر و 1 ديسمبر.

وجاءت أرباع المقابلة على النحو التالي: 24-15, 36-30, 24-28 و 27-24.

ويهدف ممثل السلة الجزائرية في هذه المنافسة الى انتزاع أحد المراكز الثلاثة المؤهلة إلى الدورة النهائية المبرمجة شهر مارس 2020.

و سيخوض أشبال المدرب سفيان بولحية مباراتهم الثانية يوم غد الاربعاء (سا 00ر19) أمام فاب الكاميروني (النادي المنظم) على أن يختم مرحلة المجموعات أمام النصر الليبي يوم الخميس (سا 30ر16).

النتائج :

الثلاثاء 26 نوفمبر:

نيجيليك (النيجر) - المجمع البترولي (الجزائر)             89-115

00ر19: فاب (الكاميرون) - النصر (ليبيا)

 

الأربعاء 27 نوفمبر:

00ر14: النصر (ليبيا) - نيجيليك (النيجر)

00ر19: فاب (الكاميرون) - المجمع البترولي (الجزائر)

 

الخميس 28 نوفمبر:

30ر16: المجمع البترولي (الجزائر) - النصر (ليبيا)

00ر19: فاب (الكاميرون) - نيجيليك (النيجر)

 

الجمعة 29 نوفمبر: راحة

السبت 30 نوفمبر: الدور نصف النهائي

الأحد 1 ديسمبر: النهائي واللقاء الترتيبي.

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الرابطة الإفريقية لكرة السلة /نخبة 16/: فوز عريض للمجمع البترولي على نادي نيجيليك من النيجر (115-89)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 18:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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