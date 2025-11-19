الرابطة الإفريقية لكرة السلة /نخبة 16/: فوز عريض للمجمع البترولي على نادي نيجيليك من النيجر (115-89) -

ضبط أزيد من 292 كلغ من الكيف المعالج ببشار -

بن صالح : رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات -

الملكية الفكرية و الصناعية: تسجيل اكثر من 6.800 طلب خلال سنة 2018 -

غينيا بيساو: مراقبون دوليون يشيدون ب السير الحسن للإنتخابات الرئاسية -

المترشحون يعدون ب تدابير فورية لإصلاح الاقتصاد -

نحو تشجيع العمل عن بعد كآلية جديدة لرفع نسبة تشغيل فئة النساء -

وزراء الخارجية العرب: القرار الأمريكي تشجيع للاستيطان وتهديد حقيقي للأمن والاستقرار -

أمنتو حيدار تلتقي هورست كولر ببرلين وتحيي فيه التزامه الشخصي تجاه الشعب الصحراوي -

المجلس الدستوري يصدر أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية -

دورة مكناس-اسماعيلية للتنس: الجزائرية بشرى رحاب مباركي تتأهل الى الدور الثاني -

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تنظم يوم الأربعاء الورشة التقنية الثالثة حول المطابقة -

الفريق قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش الى قيادة القوات الجوية يوم الأربعاء -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الى ضرورة ادخال تعديلات على قانون الانتخابات -

ثلاثة أفلام جزائرية في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة -

أمنتو حيدار: تصعيد وتيرة الاعتداءات ضد الصحراويين تتطلب ضغوطات حقيقية على المحتل -

تندوف : الدراسة الخاصة بإستغلال منجم غار الجبيلات في مراحلها الأخيرة -

الصحافة الوطنية تولي اهتماما خاصا لرد الجزائر على البرلمان الأوروبي ولمجريات الحملة في يومها التاسع -

المجلس الوطني لحقوق الإنسان تلقى أزيد من 1400 شكوى في 2018 -