سباحة / بطولة الجزائر بين الأندية: "الجدية والنوعية في العمل ساهمت في تغيير هرم الترتيب"

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، محمد حكيم بوغادو، أن بطولة الجزائر بين الأندية لهذا الموسم، افرزت "ترتيبا غير مسبوق" على مستوى المقدمة، مشيرا إلى أن "جدية ونوعية" العمل الذي تقوم به الأندية هو ما صنع الفارق.

واحتضن مسبح المركب الرياضي "الباز" بولاية سطيف، نسخة هذا الموسم، التي عرفت تتويج المجمع البترولي باللقب (36588 نقطة)، متبوعا بنادي بريد ومواصلات الجزائر (32557 نقطة) ونادي الباهية نوتيك وهران (32439 نقطة).

في حين جاء نادي التربية الرياضية لعين الترك (وهران)، رابعا، واكتفى اتحاد الجزائر بالصف الخامس "على غير العادة".

وخلال حديثه مع "واج" صرح بوغادو قائلا : "نال المجمع البترولي اللقب بجدارة لاحتوائه على أقوى السباحين والسباحات، تبعه نادي بريد ومواصلات الجزائر الذي حقق نتائج رائعة بقيادة المتألق عرجون، إضافة إلى نادي الباهية نوتيك وهران الذي حل ثالثا متبوعا بفريق وهراني آخر (نادي التربية الرياضية لعين الترك ، وهو ما يثبت نوعية وجدية العمل الذي تقوم به الأندية خارج العاصمة وذلك رغم قلة الوسائل ففي وهران مثلا يمتلكون مسبحا واحدا فقط وتمكنوا من التفاهم بينهم وتحقيق عمل جيد.. ونحن سعداء بذلك"، مُبديا "استغرابه" من تقهقر اتحاد الجزائر عن منصة التتويج.

وبخصوص جديد هذه الطبعة أفاد المسؤول أنه يتمثل في تغيير الاتحادية لنوعية الجوائز المهداة لفرق المراكز الثلاثة الأولى، من أجل تحفيزها لمواصلة العمل وإحراز نتائج أفضل.

"في السابق كنا نقدم صكوكا مالية ولكننا لاحظنا أنها تذهب للنادي الهاوي ولا يستفيد منها فرع السباحة والرياضيون فعليا. ولهذا قررنا هذا الموسم أن ندفع لصاحب المرتبة الأولى، تربصا تحضيريا بكامل التكاليف لمدة أسبوع بالعاصمة. والثاني سنتكفل بتكاليفه الخاصة بالنقل خلال جميع البطولات الجماعية طوال الموسم (4 بطولات). والثالث سيستلم ألبسة رياضية كاملة ووسائل التحضير البيداغوجية لكامل فرع السباحة"، قال بوغادو.

ليتابع : "وكل هذا بفضل ممولينا الذي نشكرهم على مرافقتنا للنهوض بالسباحة الوطنية. كما أشكر وأحُث جميع الأندية والمدربين على العمل النوعي الذي يقومون به. فضلا عن جميع أعضاء الاتحادية ورابطة ولاية سطيف لمساهمتهم في نجاح بطولة الجزائر بين الأندية".

للتذكير، أن الأندية الـ 16 الأولى في جدول الترتيب النهائي لبطولة الجزائر بين الأندية للسباحة، تتأهل إلى كأس الجزائر-2019، وذلك من أصل 30 ناديا شاركوا في موعد سطيف.

وفي موضوع آخر، أفاد محمد حكيم بوغادو، الذي يحمل كذلك قبعة رئيس الاتحاد المغاربي للسباحة، أنه سينعقد يوم الخميس المقبل بمقر الاتحادية الجزائرية بالعاصمة، إجتماعٌ بحضور المدراء الفنيين للاتحاديات الوطنية المنخرطة بالاتحاد المغاربي لتحضير برنامج وتفاصيل البطولة المغاربية للشباب التي ستحتضنها الجزائر شهر مارس 2020"، مشيرا إلى أن الجزائر ستحتضن كذلك البطولة العربية للسباحة (أكابر) شهر سبتمبر 2019.