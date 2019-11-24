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 بطولة الرابطة الاولى: النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 14:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 313 مرات
 بطولة الرابطة الاولى: النتائج الجزئية والترتيب

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة 11 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت و تختتم غدا الأحد:

 

         السبت :

نجم مقرة - أهلي برج بوعريريج       1 - 1

شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة      1 - 1

اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة          2 - 1

نادي بارادو - وفاق سطيف             1 - 1

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة           0 - 0

أولمبي الشلف - مولودية الجزائر      2 - 1 

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر           1 - 0

 

         الأحد :

نصر حسين داي - مولودية وهران (00ر15)

 

الترتيب                             نقاط      لعب

  1. شباب بلوزداد 24 11
  2. مولودية الجزائر 23 11
  3. شبيبة الساورة 18 11
  4. مولودية وهران 17 10

--. شبيبة القبائل                   17       11

  1. شباب قسنطينة 15 11

--. جمعية عين مليلة               15       11

  1. اتحاد الجزائر 14 10
  2. اتحاد بلعباس 13       10

--. أهلي برج بوعريريج          13       11

  1. اتحاد بسكرة 12 11
  2. نصر حسين داي 11 10

--. وفاق سطيف                   11       11

--. أولمب

ي الشلف                 11       11

  1. نجم مقرة 9 11
  2. نادي بارادو 8 9.
كلـمات مفتـاحيــة :
 بطولة الرابطة الاولى: النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 14:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 313 مرة   شارك

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