 بطولة الرابطة الاولى: النتائج الجزئية والترتيب

السبت :
نجم مقرة - أهلي برج بوعريريج 1 - 1
شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة 1 - 1
اتحاد بلعباس - شباب قسنطينة 2 - 1
نادي بارادو - وفاق سطيف 1 - 1
شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 0 - 0
أولمبي الشلف - مولودية الجزائر 2 - 1
اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 1 - 0
الأحد :
نصر حسين داي - مولودية وهران (00ر15)
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 24 11
- مولودية الجزائر 23 11
- شبيبة الساورة 18 11
- مولودية وهران 17 10
--. شبيبة القبائل 17 11
- شباب قسنطينة 15 11
--. جمعية عين مليلة 15 11
- اتحاد الجزائر 14 10
- اتحاد بلعباس 13 10
--. أهلي برج بوعريريج 13 11
- اتحاد بسكرة 12 11
- نصر حسين داي 11 10
--. وفاق سطيف 11 11
--. أولمب
ي الشلف 11 11
- نجم مقرة 9 11
- نادي بارادو 8 9.