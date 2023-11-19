البطولة الإفريقية للرمي الرياضي: الجزائر تحصد 13 ميدالية بعد خمسة ايام من المنافسة

تيبازة - حصدت الجزائر 13 ميدالية، منها تسعة فضية بعد خمسة أيام من مجريات الطبعة ال14 للبطولة الإفريقية للرمي الرياضي، أكابر (ذكور و إناث) المؤهلة لألعاب طوكيو 2020.

و حصلت الجزائر خلال الأربعة الايام السابقة من البطولة الجارية بحقل الرمي "شنوة" بتيبازة، 8 ميداليات في ترتيب الفرق و الترتيب الفردي منها 5 فضيات فيما لم يسعف الحظ الفريق الوطني لنيل المعدن النفيس خلال هذه البطولة التي تنظم لأول مرة بالجزائر.

و في خامس يوم من المنافسة، حصد الفريق الوطني للرمي الرياضي ميداليتين فضيتين في اختصاصي كل من الرمي بالمسدس 25 متر، السريع الاولمبي "ذخيرة حية" و كذا الرمي بالمسدس، 50 مترا، "ذخيرة حية" فيما تحصلت الجزائر في الترتيب الفردي، على ثلاثة ميداليات منها اثنان فضية و واحدة برونزية في نفس التخصصين المذكورين سابقا.

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و مع دخول البطولة يومها الخامس قبل أن يسدل الستار على فعالياتها يوم الاثنين المقبل، يبقى منتخب مصر يسيطر ب"إمتياز" على مجريات البطولة التي حصد خلالها 35 ميدالية منها 19 ذهبية، تليها تونس ب8 ميداليات منها أربعة ذهبية، ثم جنوب افريقيا ب6ميداليات منها واحدة ذهبية فيما تحتل الجزائر المرتبة الرابعة بمجموع 13 ميدالية منها تسع فضيات.

و تجري الطبعة ال14 للبطولة الافريقية للرمي الرياضي المؤهلة لألعاب طوكيو 2020 (ذكور و اناث) بمشاركة ازيد من 170 رياضي و رياضية يمثلون 13 دولة إفريقية.

و تتمثل التخصصات المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية في الرمي بالمسدس و البندقية 25 متر و 50 متر و 10 امتار هواء مضغوط و ذخيرة حية، إلى جانب ال100 متر و الرماية بالصحون الطائرة فيما يشرف على ادارة المنافسة طاقم تحكيم يتكون من 20 حكم دولي في اللعبة حسب المنظمين.

و يغيب عن المنافسة دولتي غانا و نيجيريا رغم تأكيدهما المشاركة فيما يحضر هذه البطولة الإفريقية إلى جانب الدولة المستضيفة الجزائر، كل من مصر و ليبيا و تونس و موريتانيا و السودان و السنغال و المغرب و ناميبيا و جنوب افريقيا و كينيا و غينيا و زمبابوي.