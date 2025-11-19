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الألعاب المتوسطية وهران 2021 : إطلاق مرتقب لقناة تلفزيونية إلكترونية للترويج للطبعة الـ19

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 247 مرات

وهران - سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق قناة تلفزيونية إلكترونية من طرف اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب المتوسطية في إطار نشاطاتها الهادفة إلى ترويج الطبعة الـ19 من هذه الألعاب التي ستقام بوهران في صائفة 2021, بحسب ما استفيد يوم السبت من هذه الهيئة.

وتعتبر هذه القناة التي ستبث على الأنترنيت, أحد الوسائل الإعلامية المهمة التي ستعتمد عليها لجنة التنظيم من أجل إنجاح رهان الترويج للألعاب التي تستضيفها الجزائر للمرة الثانية في تاريخها بعد دورة 1975 التي أقيمت بالجزائر العاصمة, وفق نفس المصدر.

وتهتم هذه الوسيلة الإعلامية بالبث المباشر لمختلف النشاطات التي تدخل في إطار التحضير للألعاب المتوسطية المبرمجة ما بين 25 يونيو و5 يوليو 2021, وكذا المنافسات الرياضية ونشاطات أخرى ثقافية وفنية لها صلة بالاستعدادات للحدث الرياضي الجهوي, كما أشير إليه.

وحسب ذات المصدر, فإن هذه القناة ستكون فرصة للتعريف بالشخصيات الرياضية والثقافية التي صنعت التاريخ الوهراني في هذين المجالين, وكذا إنجاز ربورتاجات حول المواقع السياحية الكثيرة التي تزخر بها عاصمة الغرب الجزائري باعتبار أن الموعد الرياضي المرتقب سيكون مناسبة للترويج للمدينة بكونها وجهة سياحية بامتياز.

وكانت لجنة التنظيم المحلية قد أنشأت مؤخرا صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تهتم بنشر أخبار يومية عن النشاطات التي تقوم بها لجنة التنظيم ضمن استعداداتها للحدث المتوسطي في انتظار إنشاء موقع إلكتروني رسمي للألعاب خلال الأيام القليلة المقبلة, وفق لجنة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنظيم.

ويولي المنظمون أهمية كبيرة للاتصال من أجل إنجاح الموعد المتوسطي, حيث أسديت لهم تعليمات خاصة من طرف السلطات المعنية بعدما لاحظت الأخيرة تأخرا نسبيا في هذا الميدان, ما دفعهم للمرور إلى السرعة القصوى في الفترة الأخيرة, يقول نفس المصدر.

ومعلوم أن لجنة الإعلام والاتصال تنقسم إلى عدة لجان فرعية منها ما تهتم بجانب الاتصال ومرافقة الصحفيين المنتظرين بقوة لتغطية الموعد الرياضي سواء من داخل الوطن أو خارجه, وكذا ''الماركيتينغ'' باعتبار أن المنظمين يسعون بطبيعة الحال للاستثمار في الألعاب من أجل جني أكبر الفوائد الممكنة على مختلف الأصعدة.

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 13:02
كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب المتوسطية وهران 2021 : إطلاق مرتقب لقناة تلفزيونية إلكترونية للترويج للطبعة الـ19
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 12:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 247 مرة   شارك

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