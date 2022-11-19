بطولة الجزائر بين الفرق للسباحة: انطلاق المنافسة بسطيف بمشاركة أكثر من 500 سباح وسباحة

تمثل هذه الرابطات ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس و تيبازة و باتنة و وهران و البليدة وسطيف و تلمسان مع تسجيل غياب رابطة بجاية.
وقد تميزت الحصة الأولى من هذه المنافسة المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية للسباحة بالتنسيق مع رابطة سطيف لذات الاختصاص بسيطرة نسبية للفرق العاصمية على غرار المجمع البترولي حامل لقب الموسم المنصرم 2018 / 2019 و بريد الجزائر و ساحل الأبيار بالإضافة إلى فرق الباهية وهران و مدرسة الرياضات لعين الترك (وهران).
وفي تصريح لوأج أوضح مدير التنظيم الرياضي بالاتحادية الوطنية للسباحة بلال حبيش بأنه "على الرغم من أن النتائج الأولية تمنح الأولوية للفرق العاصمية إلا أنه يظل من الوارد إحداث بعض الفرق للمفاجأة".
من جهة أخرى أفاد مدير المسبح الأولمبي الباز السيد بوبكر شنان بأن مصالح مديرية الشباب و الرياضة لولاية سطيف وفرت جميع الإمكانات اللازمة لإجراء هذه البطولة في أحسن الظروف.
جدير بالذكر أنه سيشرف على إدارة منافسات هذه البطولة التي ستختتم فعالياتها يوم غد السبت 32 حكما من بينهم 4 دوليون.