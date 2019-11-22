كاراتي/ بطل العالم لدى الأواسط أنيس حلاسة: الأولمبياد حلمي و طموحي

قسنطينة - أضحى مصارع الكاراتي الجزائري أيوب أنيس حلاسة، الذي حقق حلم طفولته في اختصاص رياضي يستهويه منذ سن الرابعة من خلال تتويجه مؤخرا بطلا للعالم في صنف الأواسط، يضع صوب عينيه هدف خوض الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها طوكيو صيف 2020.

وقد استأنف حلاسة (أقل من 55 كغ)، الذي التقت به "وأج" بالقاعة متعددة الرياضات للمنصورة (قسنطينة)، تدريباته حيث يبدو أن الميدالية الذهبية التي أحرزها بالشيلي، رغم الوضع الأمني المتدهور بالبلاد الذي أدى الى سقوط عدة قتلى في اشتباكات، فتحت شهيته لتحقيق إنجازات أخرى.

ويقول صاحب ال16 ربيعا في هذا الشأن: "لقد أعطاني الفوز بالبطولة العالمية ثقة أكبر في نفسي من أجل خوض منافسات أخرى وطنية و دولية"، مضيفا : "تظل الميدالية الأولمبية الأغلى من كل التتويجات و لدي طموح كبير لإحرازها"، بمناسبة ألعاب طوكيو-2020، لتحقيق حلم تسجيل اسمه في التاريخ كأول جزائري يحرز الميدالية الذهبية الأولمبية في اختصاص الكوميتي.

وكانت البدايات الأولى لمصارع نادي مستقبل قسنطينة على الصعيد العالمي سنة 2018 ضمن بطولة البحر الأبيض المتوسط بمدينة أنطاليا التركية حيث نال المرتبة الثانية، إضافة إلى الميدالية البرونزية في البطولة العربية بالعاصمة التونسية تونس، و التي تضاف إليها عدة ألقاب وطنية في فئة الأصاغر.

وعلى المدى القصير، يعول هذا الشاب الموهوب على التألق في البطولات المحلية و كذا القارية، محتفظا في ذهنه بالهدف الأساسي و هو أولمبياد طوكيو التي ستشهد إدراج اختصاص الكاراتي دو في البرنامج لأول مرة في تاريخ الألعاب.

إقرأ أيضا : كاراتي دو - بطل العالم حلاسة: "تتويجي بالذهب ما هو إلا أول خطوة في مشواري"

ويكشف ذات المتحدث بأن "التدريب اليومي و العمل الجاد و مضاعفة جهود تحسين الأداء يشكلون جملة الشروط التي أفرضها على نفسي لخوض جميع المنافسات التصفوية للألعاب الأولمبية الصيفية القادمة."

وبالعودة للحديث عن تتويجه باللقب العالمي، يقول حلاسة : "كانت المنافسة جد شرسة خلال البطولة العالمية بالشيلي التي شهدت مشاركة أكثر من 1500 مصارع. لقد نجحت في الفوز في المواجهة النهائية بفضل العمل النفسي للناخب الوطني على وجه الخصوص و المتعلق بإيجاد التوازن الصحيح بين الحماس و استخدام الفنيات"، متحدثا بذات المناسبة عن كل المساعدات التي قدمها له الناخب الوطني طارق عدنان، إضافة إلى النصائح القيمة لمدربه في نادي مستقبل قسنطينة، تابت اسكندر.

-- التألق "المعدي" لأنيس حلاسة --

يبدو أن تتويج أنيس حلاسة، الناشط في نادي مستقبل قسنطينة للكاراتي دو منذ نعومة أظافره، بالميدالية الذهبية في موعد سانتياغو، غرس في جميع المنتسبين للفريق روح التحدي لتحقيق تتويجات مماثلة، "حيث أحدث اللقب العالمي تغييرات كثيرة في عديد الأشياء في النادي بدء من الحماس المتزايد الذي أثاره لدى زملائه في الفريق وباقي المدربين من أجل مضاعفة الجهود على أمل تمثيل نواديهم على الساحة العالمية"، حسب ما أكده المدرب إسكندر تابت.

و واصل حديثه بالقول: "في نادي المستقبل، يشكل الرياضيون آية صياد و أمينة بوفنارة و مهدي كرواش و مهدي قاسيمي و فارس حمدوش و الشريف بوخارو آمالا حقيقية بالنسبة لهذا التخصص حيث بإمكانهم الذهاب بعيدا بفضل التأطير الجيد و توفير الإمكانيات اللازمة من أجل السماح بتثبيت سقف الأهداف في أعلى المستويات."

كما كشف ذات التقني بأنه قد تم "بذل جهود كبيرة في نادي مستقبل قسنطينة من أجل الانتقال من اللعب الهاوي و الرياضة الترفيهية إلى الاحتراف في اختصاص الكاراتي دو."

و أضاف بكل فخر: "لقد عملنا على تعزيز مهارات المواهب الشابة و على مر الأيام اكتشفنا رياضيين من طراز الأبطال و أنيس حلاسة يعد واحدا من هؤلاء".