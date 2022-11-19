بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة-2019: رياضيونا أبطال أثبتوا في كل موعد عالمي تفانيهم للوطن

الجزائر - أكد وزير الشباب و الرياضة رؤوف سليم برناوي، سهرة الخميس بالجزائر العاصمة، أن رياضيو المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين بـ 16 ميدالية منها ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم 2019 لذوي الاحتياجات الخاصة (7-15 نوفمبر بدبي) هم "أبطال" أثبتوا في كل موعد عالمي "تفانيهم للوطن" و "حبهم للرياضة".

و صرح الوزير أثناء حفل أقيم على شرف المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور أعضاء من الحكومة "إنه لشرف عظيم تكريم منتخبنا الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي تألق أثناء بطولة العالم الأخيرة بفوز بمجموع 16 ميدالية (ميداليتين ذهبيتين و 8 فضية و 6 برونزية). تهانينا للرياضيين الفائزين الذين هم أبطال معترف بهم عبر العالم بأسره ومبروك للمدربين الذين رافقوهم خلال كامل الموسم".

وأضاف برناوي أن "تفاني ومثابرة هؤلاء الرياضيين الذين يعدون مثالا يقتدى به في جميع المجالات يشجعنا بتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الضرورية لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة للتقدم و نيل الكثير من الميداليات خلال الألعاب الأولمبية الخاصة بالمعوقين مستقبلا المرتقبة في 2020 بطوكيو (اليابان)".

من جانبه، وجه الوزير الأول نور الدين بدوي رسالة تهنئة لأبطال الجزائر، قرأها نيابة عنه مدير ديوان الوزارة الأولى عبد الحكيم شاطر، حيث شجع رياضيو ذوي الاحتياجات الخاصة لبذل المزيد من الجهد لبلوغ نجاحات أخرى. و من أجل تشجيع الأبطال الجزائريين، خصصت الحكومة الجزائرية جوائز مالية لجميع الرياضيين الفائزين بالميداليات أثناء بطولة دبي.

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وبمجموع 16 ميدالية (2 ذهبية و 8 فضية و 6 برونزية)، احتلت الجزائر المرتبة ال15 في الترتيب العام للبطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة من بين 122 بلدا مشاركا.

وعبرت بطلة العالم نسيمة صايفي، التي حطمت الرقم القياسي في رمي القرص، عن سعادتها بهذا الحفل، مؤكدة ان الميدالية المحرزة في دبي هي هدايا لكل الجزائريين.

ومن جهته، عبر الرياضي الهواري بهلاز، الحائز على الميدالية الفضية في رمي القرص، عن سعادته في المشاركة في هذا الحفل الذي يشجعه على المثابرة من اجل تحقيق ميداليات اخرى في المستقبل.

و شارك في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة بدبي ازيد من 1.400 رياضي ينتمون الى 120 بلدا منهم 22 رياضيا جزائريا، حيث تمكن هذه الدورة من التأهل الى الالعاب الاولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة المبرمجة في طوكيو سنة 2020.