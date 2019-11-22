الرابطة الأولى: الرائدان من أجل الحفاظ على منصبهما والقمة في تيزي وزو

الجزائر - يسعى رائدا بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، إلى الحفاظ على مركزهما، خلال مواجهتهما لكل من أولمبي الشلف وجمعية عين مليلة على التوالي، برسم الجولة ال11 من المنافسة المقررة يومي السبت و الأحد.

فبعد عودتهما إلى الفوز بعد تلقيهما لأول خسارة في الموسم، سيتنافس الفريقان (23 نقطة لكل واحد) عن بعد من أجل الإنفراد بكرسي الريادة.

وإذا كانت المهمة في متناول الشباب كونه يستقبل على ملعبه جمعية عين مليلة صاحبة المرتبة السابعة (14 ن)، فإن مأمورية المولودية لن تكون سهلة تماما كونها تحل ضيفة على أولمبي الشلف، أول المهددين بالنزول والمتواجد في المركز ال14 بثماني نقاط فقط.

من جهتهما، سيكونان الملاحقان مولودية وهران وشبيبة الساورة (المرتبة الثالثة، 17 ن) أمام اختبار حقيقي عندما يلعبان خارج قواعدهما، حيث يحل "الحمراوة" ضيوفا على نصر حسين داي (المرتبة ال10، 11ن) الذي يعرف تحسنا في الأداء مع قدوم المدرب الجديد لخضر عجالي.

في حين، ستكون شبيبة الساورة مطالبة بتقديم أحسن ما لديها أمام المضيف شبيبة القبائل التي ارتقت إلى الصف الخامس ب16 نقطة وتطمح إلى الإقتراب أكثر من المقدمة، في ظل المعنويات العالية بعد الفوز الكبير خارج الديار في "الكلاسيكو'' على مولودية الجزائر (3-0)، إضافة إلى عودة "الكناري" إلى ملعب "أول نوفمبر" بتيزي وزو، بعد استنفاذ عقوبة الرابطة باللعب بعيدا عن القواعد.

من جانب آخر، يحل شباب قسنطينة (المرتبة السادسة، 15ن) ضيفا على اتحاد بلعباس (المرتبة ال11، 10ن)، حيث يأمل أصحاب الأرض في الفوز للإبتعاد عن منطقة الخطر.

بالمقابل، يريد اتحاد الجزائر (المرتبة السابعة، 14ن) محو التعثر المسجل على أرضه أمام نصر حسين داي (0-0)، عندما يشد الرحال إلى عاصمة "الزيبان" بسكرة لملاقاة الاتحاد المحلي الذي لم يحقق نتائج جيدة على أرضه بهزيمتين وخمسة تعادلات.

وفي أسفل الترتيب، بات نجم مقرة مطالبا بتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان، خصوصا بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، عندما يستقبل أهلي برج بوعريريج تاسع الترتيب (12ن) في لقاء متوازن يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات.

أخيرا و في مؤخرة الترتيب، أصبح نادي بارادو (المرتبة ال16 ب7 نقاط و أضعف فريق داخل الديار بهزيمتين في أربع مباريات)، أمام الأمر الواقع لانتشال نفسه من المركز الأخير، عندما يستقبل تشكيلة هي الأخرى تعيش على وقع أزمة داخلية، ويتعلق الأمر بوفاق سطيف (المرتبة ال11، 10ن).