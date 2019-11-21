كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر والأواسط بمصر

الجزائر - تشارك الجزائر في البطولتين العربية والإفريقية للكانوي كاياك لفئتي الأواسط والأكابر بمدينة "العلمين الجديدة" بمصر، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك.

وتجرى البطولة العربية من 10 الى 12 ديسمبر المقبل والتي تكون متبوعة مباشرة بالمنافسة القارية أيام 13-14 و 15 من نفس الشهر، حسبما أفادت به المديرة الفنية للاتحادية، آسيا عزوز-صادقي.

وتشارك الجزائر ب16 رياضيا في الفئتين (8 أكابر- 8 أواسط) منهم أربع فتيات (2 كبريات- 2 وسطيات)، تضيف نفس المسؤولة.

وأجرى الفريق الوطني تربصا لمدة أسبوعين من 3 الى 17 نوفمبر، على أن يعود الفريق الى المعسكر ما بين 25 نوفمبر الجاري و 9 ديسمبر الداخل بقيادة الناخب الوطني أزاون عبد الملك، وذلك على مستوى سد تاقصابت بتيزي وزو.

وتعد هاتين المنافستين "مرحلة تحضيرية بالنسبة للعناصر الوطنية المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية" حسب نفس المصدر.

وتأهل إلى الأولمبياد كل من أميرة خريص (فردي-كاياك) وكمال آيت داوود -سيدي علي بودينة (زوجي/تجذيف).

وتهدف المشاركة في هاتين البطولتين "إلى حصد رياضيينا لأكبر عدد من النقاط بهدف احتلال المرتبة الأولى حسب الفرق المشاركة".

من جهة أخرى، تنظم الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك، المجمع التقني يوم السبت 30 نوفمبر بمقر الفيدرالية، حيث سيتم التطرق خلاله إلى برنامج الموسم الرياضي ومواصفات الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني.

على صعيد اخر شارك المدربان الجزائريان رياض قاريدي وشوقي درياس، مؤخرا، في المؤتمر العالمي للتدريب بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي دام ثلاثة أيام.