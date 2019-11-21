Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر والأواسط بمصر

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 17:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر والأواسط بمصر

الجزائر - تشارك الجزائر في البطولتين العربية والإفريقية للكانوي كاياك لفئتي الأواسط والأكابر بمدينة "العلمين الجديدة" بمصر، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك.

وتجرى البطولة العربية من 10 الى 12 ديسمبر المقبل والتي تكون متبوعة مباشرة بالمنافسة القارية أيام 13-14 و 15 من نفس الشهر، حسبما أفادت به المديرة الفنية للاتحادية، آسيا عزوز-صادقي.

وتشارك الجزائر ب16 رياضيا في الفئتين (8 أكابر- 8 أواسط) منهم أربع فتيات (2 كبريات- 2 وسطيات)، تضيف نفس المسؤولة.

وأجرى الفريق الوطني تربصا لمدة أسبوعين من 3 الى 17 نوفمبر، على أن يعود الفريق الى المعسكر ما بين 25 نوفمبر الجاري و 9 ديسمبر الداخل بقيادة الناخب الوطني أزاون عبد الملك، وذلك على مستوى سد تاقصابت بتيزي وزو.

وتعد هاتين المنافستين "مرحلة تحضيرية بالنسبة للعناصر الوطنية المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية" حسب نفس المصدر.

وتأهل إلى الأولمبياد كل من أميرة خريص (فردي-كاياك) وكمال آيت داوود -سيدي علي بودينة (زوجي/تجذيف).

وتهدف المشاركة في هاتين البطولتين "إلى حصد رياضيينا لأكبر عدد من النقاط بهدف احتلال المرتبة الأولى حسب الفرق المشاركة".

من جهة أخرى، تنظم الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك، المجمع التقني يوم السبت 30 نوفمبر بمقر الفيدرالية، حيث سيتم التطرق خلاله إلى برنامج الموسم الرياضي ومواصفات الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني.

على صعيد اخر شارك المدربان الجزائريان رياض قاريدي وشوقي درياس، مؤخرا، في المؤتمر العالمي للتدريب بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي دام ثلاثة أيام.

كلـمات مفتـاحيــة :
كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر والأواسط بمصر
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 17:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.21

إنطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجني الزيتون: ترقب إنتاج 100 مليون لتر من زيت الزيتون

19.11.21

سكك حديدية: وضع أنظمة إشارات حديثة

19.11.21

بن فليس يلتزم من بسكرة بإصلاح المنظومة التربوية

19.11.21

كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر…

19.11.21

عبد العزيز بلعيد يلتزم بفتح الملفات العالقة مع البلدان المجاورة

19.11.21

فيتوريا غاستيز مضيفة الدورة ال44 للاوكوكو، عدة وفود في الموعد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات