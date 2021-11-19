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بطولة الجزائر بين الأندية للسباحة: مشاركة أكثر من 502 في موعد سطيف

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 17:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
بطولة الجزائر بين الأندية للسباحة: مشاركة أكثر من 502 في موعد سطيف

الجزائر - تنظم الاتحادية الجزائرية للسباحة، البطولة الوطنية المفتوحة بين الأندية في الحوض الصغير (25 مترا)، يومي الجمعة و السبت بمشاركة أكثر من 500 سباح على مستوى مسبح المركب الرياضي "الباز" بولاية سطيف، حسب ما علمته "واج" من الهيئة الفيدرالية.

وتعد هذه المنافسة بمثابة الافتتاح الرسمي للموسم الرياضي 2019-2020 بالنسبة للاتحادية، حيث ستعرف هذه النسخة من البطولة الوطنية بين الأندية مشاركة 502 سباح من بينهم 190 فتاة يمثلون 30 فريقا (الأحسن ترتيبا خلال الموسم الفارط) ينحدرون من ثمانية رابطات ولائية وهي الجزائر، بومرداس، تيبازة، البليدة، سطيف، باتنة، وهران و تلمسان.

وتعتمد هذه البطولة التي ستجري على مدار ثلاث حصص،على نظام جمع النقاط من أجل صعود الفرق فوق منصة التتويج في ختام المنافسة، فلا يتم توزيع الميداليات على السباحين الفائزين.

وقد اعتادت الاتحادية الجزائرية للسباحة خلال المواسم السابقة على تنظيم هذه البطولة بمسبح باب الزوار بالجزائر العاصمة، في حين اختارت هذا الموسم نقل المنافسة إلى مدينة سطيف، بعد الاعتماد الرسمي لمسبح "الباز".

للتذكير، أن المجمع الرياضي البترولي، هو حامل لقب البطولة الوطنية بين الأندية للسباحة في الموسم الماضي (2018-2019).

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة الجزائر بين الأندية للسباحة: مشاركة أكثر من 502 في موعد سطيف
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 17:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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