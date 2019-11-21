Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الثانية: "تسجيل خسائر بمرافق ملعب بوعقل بعد نهاية لقاء ج.وهران - أ.المدية"

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

وهران- تعرضت عدة مرافق بملعب ''الحبيب بوعقل'' بوهران للتخريب في أعقاب مباراة جمعية وهران-أولمبي المدية (2-1), التي أقيمت أمس الأربعاء لحساب الجولة ال13 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم, حسب ما أستفيد يوم الخميس من مدير الملعب, الذي اتهم لاعبي الفريق الزائر بكونهم وراء هذه الأعمال.

وصرح مراد بوحفصي ل/وأج في هذا الصدد : "سجلنا عدة خسائر على مستوى غرفة تغيير الملابس التي كانت مخصصة للاعبي أولمبي المدية, والأمر نفسه ينطبق على القاعة المخصصة لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تناول المنشطات بعد المباريات, فضلا عن مرافق أخرى بالملعب".

وجرت هذه المباراة, التي استقبل فيها ''الجمعاوة'', أصحاب الصف الخامس في الترتيب, رائد البطولة, في أجواء مكهربة, دفعت رئيس الأولمبي محفوظ بوقلقال للتصريح في نهاية اللقاء بأن الفريق المستضيف "لجأ إلى طرق غير رياضية للفوز بالنقاط الثلاث".

كما اندلعت مناوشات بين لاعبي الفريقين بالرواق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس مما أجبر أفراد الشرطة للتدخل من أجل إعادة الهدوء, وفق مدير الملعب الذي تأسف كثيرا لهذه الأحداث, مؤكدا بأنه أعد تقريرا مفصلا عن الخسائر المسجلة مرفقا بالصور لإرساله إلى رابطة كرة القدم المحترفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق النادي المتسبب في هذه الخسائر.

ورغم خسارته أمس, يواصل أولمبي المدية تصدر الرابطة الثانية ولكن الفارق بينه وبين الوصيف وداد تلمسان الفائز بميدانه على اتحاد عنابة (2-1) تقلص إلى ثلاث نقاط فقط, فيما لا تزال الجمعية في المرتبة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركز الثالث سريع غليزان وأمل الأربعاء, علما وأن الأندية الأربعة الأولى في نهاية الموسم ستصعد إلى الرابطة الأولى.

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:26
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الثانية: "تسجيل خسائر بمرافق ملعب بوعقل بعد نهاية لقاء ج.وهران - أ.المدية"
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.21

إنطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجني الزيتون: ترقب إنتاج 100 مليون لتر من زيت الزيتون

19.11.21

سكك حديدية: وضع أنظمة إشارات حديثة

19.11.21

بن فليس يلتزم من بسكرة بإصلاح المنظومة التربوية

19.11.21

كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر…

19.11.21

عبد العزيز بلعيد يلتزم بفتح الملفات العالقة مع البلدان المجاورة

19.11.21

فيتوريا غاستيز مضيفة الدورة ال44 للاوكوكو، عدة وفود في الموعد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…