تنس- الدورة الدولية المفتوحة للأواسط لوجدة انقاد: تأهل الجزائري مباركي الى ربع النهائي

وأطاحت الشابة الجزائرية المصنفة رقم 8 , بمنافستها في الشوط الاول ب 6-2 ثم بنفس النتيجة في الشوط الثاني.
وتواجه مباركي خلال الدور ربع النهائي المقرر اليوم الخميس , نظيرتها المغربية سلمى لوديلي, المصنفة رقم 11.
وفي جدول الزوجي , تأهلت مباركي رفقة البنينية غلوريانا غوريتي نهيم, الى الدور نصف النهائي , عقب فوزهما على الزوجي المغربي المتكون من كيا رايس واميرة ألوزي بنتيجة 6-0 و 6-0.
وفي المربع الذهبي , يلاقي هذا الثنائي نظيره المغربي وهما: سلمى لوديلي ومنال الناصري.
وعرف الموعد الرياضي من الدرجة 5 الذي احتضنته الاراضي الترابية لنادي سبورتينغ لوجدة , مشاركة لاعبات يحزن على ترتيب لاباس به في التصنيف العالمي للسيدات للاتحادية الدولية للتنس , على غرار المغربية سلمى لوديلي, التي تحوز على المرتبة 451 عالميا.