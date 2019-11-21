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تنس- الدورة الدولية المفتوحة للأواسط لوجدة انقاد: تأهل الجزائري مباركي الى ربع النهائي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
تنس- الدورة الدولية المفتوحة للأواسط لوجدة انقاد: تأهل الجزائري مباركي الى ربع النهائي

الرباط - اقتطعت لاعبة التنس الجزائرية , بشرى رحاب مباركي امس الأربعاء تأشيرة المرور الى الدور ربع النهائي للدورة الدولية المفتوحة  للاواسط " وجدة انقاد" المتواصلة بمدينة الرباط بالمغرب (17- 23 نوفمبر) , عقب فوزها على السويدية كتارينا ليدباك بنتيجة 2-0.

وأطاحت الشابة الجزائرية المصنفة رقم 8 , بمنافستها في الشوط الاول ب 6-2 ثم بنفس النتيجة في الشوط الثاني.

وتواجه مباركي خلال الدور ربع النهائي  المقرر اليوم الخميس , نظيرتها المغربية سلمى لوديلي, المصنفة رقم 11.

وفي جدول الزوجي , تأهلت مباركي رفقة البنينية غلوريانا غوريتي نهيم, الى الدور نصف النهائي , عقب فوزهما على الزوجي المغربي المتكون من كيا رايس واميرة ألوزي بنتيجة 6-0 و 6-0.

وفي المربع الذهبي , يلاقي هذا الثنائي نظيره المغربي وهما: سلمى لوديلي ومنال الناصري.

وعرف الموعد الرياضي من الدرجة 5 الذي احتضنته الاراضي الترابية لنادي سبورتينغ لوجدة , مشاركة لاعبات يحزن على ترتيب لاباس به في التصنيف العالمي للسيدات للاتحادية الدولية للتنس , على غرار المغربية سلمى لوديلي, التي تحوز على المرتبة  451 عالميا.

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تنس- الدورة الدولية المفتوحة للأواسط لوجدة انقاد: تأهل الجزائري مباركي الى ربع النهائي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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