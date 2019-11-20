ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: تكريم الرياضيين بحلاز وقرجنة بوهران بعد تألقهما في البطولة العالمية

وهران - حظي الرياضيان هواري بحلاز وكمال قرجنة يوم الأربعاء بتكريم من طرف والي وهران عبد القادر جلاوي خلال حفل رمزي أقيم على شرفهما بمقر الولاية بعد تألقهما في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت مؤخرا بدبي (الإمارات العربية المتحدة).

وأحرز بحلاز في هذا الموعد العالمي على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقتي رمي الصولجان (ف 32) ورمي الجلة (ف 32) على التوالي، فيما نال زميله قرجنة الميدالية الفضية في اختصاص رمي الجلة (ف 33).

وحصل الرياضيان خلال هذا الحفل على مكافأة مالية فضلا عن شهادة شرفية تثمينا لهما على تألقهما المستمر في المحافل الدولية.

وفي تصريح إعلامي عقب انتهاء هذا الحفل الرمزي، عبر المسؤول التنفيذي الأول على الولاية عن فخره بالإنجاز الذي حققه ابنا وهران والذي سمح لهما باقتطاع تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة التي ستقام في 2020 بمدينة طوكيو اليابانية.

كما التزم بمساعدتهما لتحضير الموعد البرالمبي المذكور وكذا توفير كافة ظروف العمل للمسؤولين عن رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة بوهران من أجل تكوين جيل جديد من الرياضيين من هذه الشريحة من المجتمع التي ما انفكت تشرف الجزائر في المحافل الدولية، على حد تعبيره.

من جهتهما، أعرب البطلان الجزائريان عن اعتزازهما بتشريف الراية الوطنية مرة أخرى، كما أجمعا على أن مستوى البطولة العالمية في تقدم مستمر ما يستوجب تكثيف الجهود وتوفير إمكانيات أكبر لمسايرة المنافسة القوية التي تزداد شراسة على الصعيد العالمي، وفق ما أشارا إليه.

ذات الرأي ذهب إليه أيضا مدربهما محمد قادة كراشاي، الذي صرح ل/وأج بأنه يأمل أن تحظى هذه الفئة من الرياضيين باهتمام أكبر من طرف المعنيين، "حتى يتسنى للمنتخب الجزائري تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا".

للتذكير فإن التشكيلة الوطنية تمكنت من العودة من دبي وفي حقائبها 16 ميدالية من بينها ذهبيتان و ثماني فضيات وست برونزيات، كما تمكن 12 رياضيا من حجز بطاقتهم للمشاركة في الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بطوكيو.