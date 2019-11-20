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كرة القدم: ممثلان عن الاتحادية الدولية (فيفا) في زيارة عمل للجزائر يومي الأربعاء والخميس (الفاف)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - يقوم ممثلان عن مديرية مطابقة القوانين على مستوى الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا), سارة سوليمار و رولف تنار, يومي الاربعاء و الخميس بزيارة عمل للجزائر, حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف).

وأوضح نفس المصدر أنّ " هذه الزيارة تأتي في اطار مشروع مراجعة قوانين الفاف من اجل مطابقتها مع قوانين الهيئة المسيرة لكرة القدم  العالمية (فيفا).

و خلال هذه الزيارة سيقوم ممثلا الاتحادية الدولية لكرة القدم بجلسة عمل مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي, مساء يوم الاربعاء قبل الاجتماع بعدها مع اعضاء المكتب الفدرالي .

و في صبيحة يوم الخميس, سيتم استقبال ممثلي الفيفا من قبل وزير الشباب و الرياضة عبد الرؤوف برناوي, قبل التنقل بعدها الى المركز الفني الوطني بسيدي موسى, اين سيعقدان اجتماعا مع كل رؤساء الرابطات ومن ثمّ اختتام زيارة العمل  بجولة بمرافق هذا المركز الرياضي.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:36
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كرة القدم: ممثلان عن الاتحادية الدولية (فيفا) في زيارة عمل للجزائر يومي الأربعاء والخميس (الفاف)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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