كرة القدم: ممثلان عن الاتحادية الدولية (فيفا) في زيارة عمل للجزائر يومي الأربعاء والخميس (الفاف)

الجزائر - يقوم ممثلان عن مديرية مطابقة القوانين على مستوى الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا), سارة سوليمار و رولف تنار, يومي الاربعاء و الخميس بزيارة عمل للجزائر, حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف).

وأوضح نفس المصدر أنّ " هذه الزيارة تأتي في اطار مشروع مراجعة قوانين الفاف من اجل مطابقتها مع قوانين الهيئة المسيرة لكرة القدم العالمية (فيفا).

و خلال هذه الزيارة سيقوم ممثلا الاتحادية الدولية لكرة القدم بجلسة عمل مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي, مساء يوم الاربعاء قبل الاجتماع بعدها مع اعضاء المكتب الفدرالي .

و في صبيحة يوم الخميس, سيتم استقبال ممثلي الفيفا من قبل وزير الشباب و الرياضة عبد الرؤوف برناوي, قبل التنقل بعدها الى المركز الفني الوطني بسيدي موسى, اين سيعقدان اجتماعا مع كل رؤساء الرابطات ومن ثمّ اختتام زيارة العمل بجولة بمرافق هذا المركز الرياضي.