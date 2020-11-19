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دراجات/البطولة العربية 2019: الجزائر حاضرة ب24 رياضيا بالإسكندرية /الاتحادية/

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
دراجات/البطولة العربية 2019: الجزائر حاضرة ب24 رياضيا بالإسكندرية /الاتحادية/

الجزائر - تشارك الجزائر ب24 دراجا من بينهم 6 سيدات في البطولة العربية للدراجات على الطريق ''أواسط وأكابر'', المقرر إجراؤها من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر بالإسكندرية (مصر), حسبما علمت ''واج'' يوم الأربعاء, من الاتحادية الجزائرية للدراجات.

وحسب نفس المصدر: ''سيتم تقسيم الوفد الجزائري المشارك إلى مجموعتين من أجل الالتحاق بالقاهرة المصرية. سيتنقل الفوج الأول في ال28 من شهر نوفمبر, بينما برمجت رحلة المجموعة الثانية في ال30 من نفس الشهر. وستتم الرحلة من الجزائر إلى القاهرة عبر رحلة جوية بينما, رحلة القاهرة - الاسكندرية ستكون عبر الطريق''.

وعن أهداف المشاركة الجزائرية, أضاف نفس المصدر: ''تطمح الجزائر, حاملة لقب النسختين الماضيتين بشرم الشيخ 2017 ومستغانم 2018, للدفاع عن ألقابها في هذه الطبعة الجديدة''.

وكانت المنتخب الوطني قد توج خلال طبعة 2017 بمصر, ب10 ميداليات ذهبية, 4 فضية و3 برونزية متفوقا على البلد المنظم الذي اكتفى ب5 ذهبيات و4فضيات.

أما طبعة 2018 التي جرت وقائعها داخل الديار, حصد ''الخضر'' 8 ميداليات ذهبية, 10 فضية و5 برونزيات, أمام مصر (6 ذهبيات, فضية وبرونزية).

ويتواجد حاليا المنتخب الجزائري في تربص مغلق بمدينة بسكرة من أجل تحضير الموعد العربي.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:37
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دراجات/البطولة العربية 2019: الجزائر حاضرة ب24 رياضيا بالإسكندرية /الاتحادية/
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 13:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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