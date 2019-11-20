بطولة ما بين الجهات /مجموعة جنوب-غرب - الجولة العاشرة/: النتائج والترتيب

اتحاد بيوض - نادي حطابة أدرار 0-3
شباب أدرار - اتحاد بن عمار 3-0
غالي عين الصفراء - أمل عين الصفراء 0-1
شباب المشرية - اتحاد النعامة 1-0
شباب غير - نادي فنوغيل 3-2
مولودية البيض - شباب تاغيت 4-1
اتحاد بشار الجديد - اتحاد المشرية 2-1
شباب بوقطب: معفى
الترتيب نقاط لعب
1 . مولودية البيض 23 10
- نادي فنوغيل 20 10
-- . نادي حطابة أدرار 20 9
4 . شباب أدرار 17 9
--. اتحاد بشار الجديد 17 10
6 . شباب غير 16 9
7 . شباب المشرية 15 10
8 . شباب بوقطب 13 9
9 .غالي عين الصفراء 12 9
--. اتحاد النعامة 12 9
- اتحاد المشرية 10 10
- أمل عين الصفراء 6 9
- شباب تاغيت 5 10
--. اتحاد بن عمار 5 9
- اتحاد بيوض 0 9.