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بطولة ما بين الجهات /مجموعة جنوب-غرب - الجولة العاشرة/: النتائج والترتيب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 10:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر- النتائج و الترتيب بعد اجراء مباريات الجولة العاشرة لبطولة ما بين الجهات (مجموعة جنوب-غرب) لكرة القدم يوم الثلاثاء.

 

اتحاد بيوض - نادي حطابة أدرار           0-3

شباب أدرار - اتحاد بن عمار                3-0 

غالي عين الصفراء - أمل عين الصفراء    0-1

شباب المشرية - اتحاد النعامة                 1-0    

شباب غير - نادي فنوغيل                 3-2

مولودية البيض - شباب تاغيت            4-1

 اتحاد بشار الجديد   - اتحاد المشرية         2-1           

      شباب بوقطب: معفى

 

الترتيب                      نقاط    لعب

1 . مولودية البيض        23     10

  1. نادي فنوغيل 20 10

-- . نادي حطابة أدرار   20     9

4 . شباب أدرار            17     9 

--. اتحاد بشار الجديد      17     10

6 . شباب غير              16     9

7 . شباب المشرية          15    10

8  . شباب بوقطب          13     9

9  .غالي عين الصفراء    12     9

--. اتحاد النعامة             12    9

  1. اتحاد المشرية 10 10
  2. أمل عين الصفراء 6      9
  3. شباب تاغيت 5 10

--. اتحاد بن عمار          5      9

  1. اتحاد بيوض 0      9.
كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة ما بين الجهات /مجموعة جنوب-غرب - الجولة العاشرة/: النتائج والترتيب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 10:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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