كرة القدم/ تصفيات كأس افريقيا 2021: الوضعية بعد إجراء الجولة الثانية

تخصيص أكثر من واحد مليار دينار لتهيئة مواقع سكنية بالمدية -

جيجل: المجاهدة يمينة شراد تستعرض كتابها ست سنوات في الجبال -

الدعوة الى تكثيف جهود كافة أطياف المجتمع لحماية وترقية حقوق الطفل -

المترشحون يحثون المعارضين للرئاسيات على تقديم البدائل -

محطات الدفع: إستكمال أشغال الانجاز في نهاية 2020 و بدء الخدمة خلال 2021 -

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين أمام لجنة الشؤون القانونية -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: عدم تسجيل أي حادث خلال التجمعات التي نشطها المترشحون -

الحماية المدنية: جمع البيانات الإحصائية أداة هامة للمساعدة في إتخاذ القرار -

وسائل الإعلام ملزمة بمراعاة مختلف النصوص القانونية لضمان الخدمة العمومية -

تبون يتعهد من النعامة بالقضاء على البطالة وإحداث تنمية بالمناطق الريفية للبلاد -

هدام يؤكد حرص القطاع على ضمان إحترام علاقات العمل في مختلف مجالات النشاط -

بن فليس: لا بديل عن الانتخابات الرئاسية لإخراج البلاد من الأزمة -

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد -

المدينة الجديدة حاسي مسعود: انطلاق بناء 2.600 وحدة سكنية قريبا -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 44ر63 دولار -

بلعيد: الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة وعلى المعارضين تقديم الحلول البديلة -

الصالون الدولي للتمور ببسكرة: التأكيد على إستحداث معهد متخصص في زراعة النخيل -

مهيوبي يتعهد بإزالة العراقيل التي تواجه الفلاحين -

وهران: مختصون يطالبون بضرورة توسيع قائمة الأمراض المهنية في الجزائر -