كرة القدم/ تصفيات كأس افريقيا 2021: الوضعية بعد إجراء الجولة الثانية

الاثنين :
بوتسوانا - الجزائر 0 - 1
الثلاثاء :
زامبيا - زيمبابوي 1 - 2
الترتيب ن ل ف/أ
- الجزائر 6 2 6
- زيمبابوي 4 2 1
- بوتسوانا 1 2 -1
- زامبيا 0 2 -6
المقابلات المتبقية :
الجولة الثالثة (من 31 اغسطس الى 8 سبتمبر 2020) : الجزائر-زيمبابوي و زامبيا-بوتسوانا.
الجولة الرابعة (من 31 اغسطس الى 8 سبتمبر 2020): زيمبابوي-الجزائر و بوتسوانا-زامبيا.
الجولة الخامسة (من 5 الى 13 اكتوبر 2020): زامبيا-الجزائر و بوتسوانا-زيمبابوي.
الجولة السادسة (من 9 الى 17 نوفمبر 2020): زيمبابوي-زامبيا و الجزائر-بوتسوانا.
مقابلات لعبت :
الجزائر- زامبيا 5-0
زيمبابوي- بوتسوانا 0-0
ملاحظة : يتأهل المنتخبان الأولان عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون.