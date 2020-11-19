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كرة القدم/ تصفيات كأس افريقيا 2021: الوضعية بعد إجراء الجولة الثانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 09:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

 

الجزائر - وضعية المجموعة الثامنة من تصفيات كأس افريقيا للأمم 2021 في كرة القدم بعد إجراء مباراتي الجولة الثانية يومي الاثنين و الثلاثاء :

 

الاثنين :

بوتسوانا - الجزائر   0 - 1

 

الثلاثاء :

زامبيا - زيمبابوي     1 - 2

 

 

الترتيب            ن    ل    ف/أ

  1. الجزائر 6 2     6
  2. زيمبابوي 4    2     1
  3. بوتسوانا 1 2    -1
  4. زامبيا 0 2   -6

 

المقابلات المتبقية :

الجولة الثالثة (من 31 اغسطس الى 8 سبتمبر 2020)  : الجزائر-زيمبابوي و زامبيا-بوتسوانا.

الجولة الرابعة (من 31 اغسطس الى 8 سبتمبر 2020): زيمبابوي-الجزائر و بوتسوانا-زامبيا.

الجولة الخامسة (من 5 الى 13 اكتوبر 2020): زامبيا-الجزائر و بوتسوانا-زيمبابوي.

الجولة السادسة (من 9 الى 17 نوفمبر 2020): زيمبابوي-زامبيا و الجزائر-بوتسوانا.

 

مقابلات لعبت :

الجزائر- زامبيا       5-0

زيمبابوي- بوتسوانا  0-0

 

ملاحظة : يتأهل المنتخبان الأولان عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون.

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كرة القدم/ تصفيات كأس افريقيا 2021: الوضعية بعد إجراء الجولة الثانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 09:51     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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