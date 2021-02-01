كرة القدم/ تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021: زيمبابوي تعود بفوز ثمين من زامبيا (2-1)

لوزاكا- عاد منتخب زيمبابوي بفوز ثمين على مضيفه الزامبي بنتيجة 2-1 (الشوط الأول 1-1), مساء يوم الثلاثاء بالعاصمة لوزاكا, في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 لكرة القدم بالكاميرون.

وسجل هدفي زيمبابوي اللاعب بيليات في (10) و (79), فيما أحرز هدف زامبيا الوحيد اللاعب داكا في الدقيقة (19).

وعلى إثر هذا الفوز, ينفرد زيمبابوي بالمرتبة الثانية رافعا رصيده إلى أربع نقاط, وراء الجزائر المتصدرة ب6 نقاط, في حين تأتي بوتسوانا في الصف الثالث بنقطة واحدة, أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد بعد هزيمتين.

وعن نفس المجموعة, فاز المنتخب الجزائري على مضيفه البوتسواني بنتيجة (1-0), سهرة أمس الاثنين بملعب غابورون.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف بلايلي لصالح "الخضر" في الدقيقة ال14 من ركنية مباشرة.

يذكر أن "الخضر" استهلوا حملة التصفيات بفوز عريض على زامبيا (5-0), الخميس الفارط بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة, في حين انتهت المقابلة التي جمعت زيمبابوي و بوتسوانا بالتعادل الأبيض (0-0).

وتجرى الجولة الثالثة ما بين 31 أغسطس و 8 سبتمبر 2020, حيث تستضيف الجزائر منتخب زيمبابوي, فيما تستقبل بوتسوانا الفريق الزامبي.