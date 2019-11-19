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إنطلاق أشغال إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات
إنطلاق أشغال إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية

الجزائر - اعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، في بيان لها يوم الثلاثاء، انّ أشغال إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية ، قد انطلقت يوم امس الاثنين 18 نوفمبر .

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية انّ:"هذه الاشغال ستكون مخصصة في مرحلتها الحالية لتهيئة سطح الارضية، من خلال استعمال آلة حديثة موجهة لهذا الغرض و هذا النوع من الاشغال.

و بالإضافة الى عملية تجديد العشب، ستخضع ارضية الملعب الى اشغال صيانة اخرى ، ليكون الملعب الاولمبي جاهز لاحتضان المقابلات المقبلة لمختلف المنتخبات الوطنية و الاندية الجزائرية المعنية بالمنافسات الدولية ، زيادة على مقابلات البطولة الوطنية و كاس الجزائر ، على حدّ توضيح نفس المصدر .

ومعلوم ، ان ارضية ملعب 5 جويلية كانت قد بدت في وضعية يرثى لها  خلال مقابلة " الكلاسيكيو " الاخيرة بين مولودية الجزائر و شبيبة القبائل (0-3) ، الامر الذي  ادى الى التدخل الفوري لوزارة الشباب و الرياضة التي امرت بمباشرة اشغال اعادة تهيئة ارضية الملعب في اقرب الآجال .

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إنطلاق أشغال إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 15:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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