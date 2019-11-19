الرابطة الثانية /الجولة الـ13/: سفرية صعبة للمتصدر والوصيف يترقب

الجزائر- يخوض متصدر بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, أولمبي المدية (28 ن), تنقلا "عسيرا" إلى غرب البلاد لمواجهة جمعية وهران (السادس, 17 ن), برسم الجولة الـ13 المقررة يوم الأربعاء, والتي تبدو في صالح الوصيف وداد تلمسان (22 ن), الذي يستقبل اتحاد عنابة, صاحب الصف الـ11 (15 ن).

وحقق أبناء مدينة "بونة" استفاقة ملحوظة في الجولات الأخيرة, حيث أطاحوا الأسبوع الفارط باتحاد الحراش (4-2), غير أن مُهمتهم ستكون مُعقدة أمام الوداد التلمساني, المطالب بمعقله وأمام جمهوره بحصد الزاد كاملا للبقاء في سباق المطاردة التي توسعت بفارق ست نقاط.

وذلك عكس مُهمة الأولمبي, الذي سيلعب ضد فريق الجمعية "العنيد", والذي عاد الجولة الماضية بنقطة ثمينة من ميدان دفاع تاجنانت (1-1), في حين تفوقت تشكيلة أبناء "التيطري" بصعوبة بالغة (2-1) على أول المهددين بالسقوط, أمل بوسعادة (الـ14, 13 ن).

ويتضمن برنامج هذه الجولة, لقاء داربي الشرق بين شبيبة سكيكدة (السابع, 16 ن) وجمعية الخروب (الخامس, 18 ن), اللذان يتوسطان جدول الترتيب, فكل منهما يأمل في تحقيق الفوز لتفادي الانزلاق نحو الجزء السفلي من سلم الترتيب.

وتسجل الجولة الـ13 ثلاث مقابلات بين طرفي نقيض : شبيبة بجاية (الـ15, 7 ن) - سريع غليزان (الثالث, 21 ن), اتحاد الحراش (الـ16, 6 ن) - مولودية بجاية (السابع, 16 ن) و أمل بوسعادة (الـ14, 13 ن) - أمل الأربعاء (الرابع, 20 ن), من شأنها استقطاب اهتمام الجماهير لما تشهده من صراع شرسة لتباين أهداف كل فريق, فأصحاب المؤخرة يأملون في الفوز من أجل التنفس قليلا, في حين يطمح من هم في مصاف أعلى في تعزيز حظوظهم لأهداف أكبر.

ويحتوي باقي البرنامج, مقابلتي : أولمبي أرزيو (السابع, 16 ن) - مولودية العلمة (الـ11, 15 ن) و مولودية سعيدة (الـ13, 14 ن) - دفاع تاجنانت (السابع, 16 ن), في مواجهات برهان ست نقاط.