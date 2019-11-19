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إبعاد الضغوط على المنتخب الوطني لكرة القدم "ضرورة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 10:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
إبعاد الضغوط على المنتخب الوطني لكرة القدم &quot;ضرورة&quot;

تيبازة - أكد وزير الشباب و الرياضة رؤوف برناوي، يوم الإثنين من تيبازة أن ابعاد الضغط على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يخوض تصفيات كاس افريقيا 2021 "ضرورة" لمواصلة ديناميكية الفوز.

و قال الوزير في تصريح له على هامش إشرافه بتيبازة على انطلاق الطبعة 14 للبطولة الافريقية للرمي الرياضي، أن الابتعاد عن ممارسة كل شكل من أشكال الضغوطات على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يخوض مباراته الثانية سهرة اليوم في إطار تصفيات كأس أفريقيا 2021 تعد "ضرورة" مع مواصلة تشجيعه و تدعيمه و تحفيز.

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و أضاف الوزير  " بعد الصورة الجميلة التي رسمها الفريق الوطني في آخر خرجة رسمية له أين فاز بخماسية كاملة على خصمه  فريق زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا 2021  "يتوجب علينا مواصلة تشجيعه ليواصل هو بدوره على نفس ديناميكية الفوز التي صارت مصدر سعادتنا و سرورنا".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:44
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إبعاد الضغوط على المنتخب الوطني لكرة القدم "ضرورة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 10:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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