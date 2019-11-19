إبعاد الضغوط على المنتخب الوطني لكرة القدم "ضرورة"

تيبازة - أكد وزير الشباب و الرياضة رؤوف برناوي، يوم الإثنين من تيبازة أن ابعاد الضغط على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يخوض تصفيات كاس افريقيا 2021 "ضرورة" لمواصلة ديناميكية الفوز.

و قال الوزير في تصريح له على هامش إشرافه بتيبازة على انطلاق الطبعة 14 للبطولة الافريقية للرمي الرياضي، أن الابتعاد عن ممارسة كل شكل من أشكال الضغوطات على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يخوض مباراته الثانية سهرة اليوم في إطار تصفيات كأس أفريقيا 2021 تعد "ضرورة" مع مواصلة تشجيعه و تدعيمه و تحفيز. اقرأ أيضا: كرة القدم / تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021/المجموعة 8-الجولة 2/: الجزائر تطيح ببوتسوانا (1-0)

و أضاف الوزير " بعد الصورة الجميلة التي رسمها الفريق الوطني في آخر خرجة رسمية له أين فاز بخماسية كاملة على خصمه فريق زامبيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا 2021 "يتوجب علينا مواصلة تشجيعه ليواصل هو بدوره على نفس ديناميكية الفوز التي صارت مصدر سعادتنا و سرورنا".