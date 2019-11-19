الطبعة ال14 للبطولة الافريقية للرمي الرياضي: انطلاق المنافسة بمشاركة 13 دولة بحقل الرمي بتيبازة

تيبازة - انطلقت عصر يوم الإثنين بتيبازة، غربي الجزائر العاصمة، الطبعة ال14 للبطولة الإفريقية للرمي الرياضي (ذكور و اناث) أكابر، بمشاركة 13 دولة إفريقية للتنافس على المراتب الأولى المؤهلة للألعاب الاولمبية طوكيو 2020.

و تشارك الدول ال13 المتنافسة في هذا العرس الإفريقي، الذي أشرف على افتتاحه وزير الشباب و الرياضة رؤوف برناوي، في طبعته ال14 الذي تجري فعالياته بحقل الرمي "شنوة" بتيبازة، ب172 رامي و رامية، للظفر بالمراتب الأولى التي تسمح لهم بالمشاركة في الألعاب الاولمبية طوكيو 2020.

و يتعلق الأمر ب14 رياضي سيمثلون القارة السمراء في العاب طوكيو2020، ما يجعل من الطبعة ال14 البطولة الافريقية لها "طعم خاص" حسب الأصداء التي جمعتها "وأج" في عين المكان.

و تجري المنافسات التي تدوم سبعة ايام كاملة بحقل الرمي شنوة الذي يعتبر من بين أحسن حقول الرمي الذي تتوفر عليهم الجزائر حيث انطلقت الأدوار التصفوية الأولى في مختلف التخصصات على أن تتواصل حتى يوم الاحد 24 نوفمبر الجاري.

و تتمثل التخصصات المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية في الرمي بالمسدس و البندقية 25 متر و 50 متر و 10 امتار هواء مضغوط، إلى جانب ال100 متر و الرماية بالصحون الطائرة فيما يشرف على ادارة المنافسة طاقم تحكيم يتكون من 20 حكم دولي في اللعبة حسب المنظمين.

و فيما غابت دولتي غانا و نيجيريا عن التظاهرة رغم تأكيدهما المشاركة، يحضر هذه المنافسة القارية إلى جانب الدولة المستضيفة الجزائر، كل من مصر و ليبيا و تونس و موريتانيا و السودان و السنغال و المغرب و ناميبيا و جنوب افريقيا و كينيا و غينيا و زمبابوي.

و في كلمة له بالمناسبة أكد وزير الشباب و الرياضة على التحلي بالروح الرياضية مبرزا من جهة اخرى انها منافسة مهمة على باعتبارها مؤهلة لألعاب طوكيو 2020.

من جهته نوه رئيس الكونفدرالية الأفريقية الرمي الرياضي، حازم حسني بمستوى التنظيم و القائمين على إنجاح التظاهرة داعيا الرياضيين لاغتنام الفرصة من اجل الظفر بالمراتب الأولى.