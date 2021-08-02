كرة القدم / تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021/المجموعة 8-الجولة 2/: الجزائر تطيح ببوتسوانا (1-0)

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف بلايلي لصالح "الخضر" في الدقيقة ال14 من ركنية مباشرة.
وعلى ضوء هذه النتيجة, يحتل أشبال المدرب جمال بلماضي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط, في انتظار اللقاء الثاني للمجموعة بين زامبيا و زيمبابوي المقرر غدا الثلاثاء (00ر17 سا) بلوزاكا.
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للتذكير فإن المنتخب الجزائري استهل حملة التصفيات بفوز عريض على نظيره الزامبي (5-0), الخميس الفارط بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة, في حين انتهت المقابلة الثانية بين زيمبابوي و بوتسوانا بالتعادل الأبيض (0-0).