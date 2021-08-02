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كرة القدم / تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021/المجموعة 8-الجولة 2/: الجزائر تطيح ببوتسوانا (1-0)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 08:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
كرة القدم / تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021/المجموعة 8-الجولة 2/: الجزائر تطيح ببوتسوانا (1-0)

غابورون - تفوق المنتخب الجزائري على مضيفه البوتسواني بنتيجة 1-0 (الشوط الأول 1-0), سهرة يوم الاثنين بملعب غابورون, في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 لكرة القدم بالكاميرون.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف بلايلي لصالح "الخضر" في الدقيقة ال14 من ركنية مباشرة.

وعلى ضوء هذه النتيجة, يحتل أشبال المدرب جمال بلماضي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط, في انتظار اللقاء الثاني للمجموعة بين زامبيا و زيمبابوي المقرر غدا الثلاثاء (00ر17 سا) بلوزاكا.

اقرأ أيضا:      كأس أمم افريقيا- 2021 (تصفيات- المجموعة الثامنة): بوتسوانا-الجزائر: وصول الخضر الى غابورون   ...

للتذكير فإن المنتخب الجزائري استهل حملة التصفيات بفوز عريض على نظيره الزامبي (5-0), الخميس الفارط بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة, في حين انتهت المقابلة الثانية بين زيمبابوي و بوتسوانا بالتعادل الأبيض (0-0).

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 09:41
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كرة القدم / تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021/المجموعة 8-الجولة 2/: الجزائر تطيح ببوتسوانا (1-0)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 08:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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