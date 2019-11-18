كرة الريشة / دورة دولية بالكاميرون: المنتخب الجزائري يحصد أربع ميداليات برونزية

الجزائر - حصد المنتخب الجزائري أربع ميداليات برونزية، خلال الدورة الدولية المفتوحة لكرة الريشة (بادمينتون) والتي احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياوندي من 14 إلى 18 نوفمبر، في مختلف الاختصاصات، حسبما علم اليوم الإثنين من الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

جاءت برونزيات الجزائر الأربعة في اختصاصات الزوجي، حيث حاز عليها كلا من الثنائيين: أوشفون محمد عبدالعزيز-مازري ليندة والعرباوي سيف الدين- بوكساني هالة، في الزوجي المختلط، إضافة إلى هالة بوكساني وليندة مازري (زوجي سيدات)، وكذا لعرباوي سيف الدين -أوشفون محمد عبدالعزيز في الزوجي (رجال).

ويكمن الهدف من وراء مشاركة الجزائر في مثل هذه الدورات الدولية المفتوحة للريشة الطائرة، إلى حصد أكبر عدد من النقاط تحسبا لاقتطاع تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية، والمقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو في صيف 2020.

وعبر رئيس الإتحادية للعبة، أمين زوبيري، عن رضاه حيال النتائج المحققة في هذا الموعد الدولي.

وأفاد زوبيري في تصريح ل"واج" "نحن راضون عن النتائج، وأرى أننا نتقدم بخطى ثابتة، سيما إذا علمنا أن المشاركين ينتمون إلى فئة الأواسط وتم إقحامهم في منافسة دولية ذات مستوى عالي جدا، والتي تخص صنف الأكابر الطامحين إلى اقتطاع تأشيرة التأهل الى الألعاب الأولمبية".

وعرفت الدورة مشاركة 24 بلدا من مختلف قارات العالم، على غرار إيران- البرتغال- النمسا- استراليا- الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرفت هذه المنافسة، زيارة قام بها رئيس اللجنة الدولية الأولمبية، الألماني توماس باخ، مرفوقا برئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، مصطفى براف، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وهنأ هذان المسؤولان الفريق الجزائري على النتائج المحققة نظرا لانتمائهم إلى فئة الشبان.

في حين، نوه زوبيري بوقوف السفارة الجزائرية بياوندي إلى جانب الوفد الوطني المشارك في هذه الدورة،قائلا "لقد وضعتنا سفارة الجزائر في أحسن الظروف منذ يوم وصولنا إلى غاية العودة إلى أرض الوطن".

من جانب آخر، يعتزم الزوجي الجزائري (رجال)، مدال يوسف صبري ومعمري كسيلة، المشاركة في دورة دولية مفتوحة نهاية نوفمبر الجاري بالعاصمة الزامبية لوزاكا، على أن يتنقلا بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 12 ديسمبر لحضور منافسة مماثلة، على أن يعودوا إلى القارة الإفريقية للتباري في جنوب افريقيا يوم 21 ديسمبر المقبل في دورة دولية مفتوحة.

وفي هذا الصدد، يقول مسؤول الإتحادية "نركز أكثر على هذين اللاعبين، اللذين سطرنا لهما برنامجا خاصا من خلال المشاركة في مختلف الدورات الدولية لجمع أكبر عدد من النقاط بهدف اقتطاع تأشيرة التأهل إلى أولمبياد 2020".

وأفاد أيضا "على الرغم من البداية المتأخرة في التحضيرات، إلا أننا سنسعى لتدارك هذا التأخر من أجل اقتطاع تذكرة ألعاب طوكيو باليابان المقررة صيف السنة المقبلة".