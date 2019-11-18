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سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان للعودة إلى الرابطة الأولى

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 229 مرات

وهران - أكدت إدارة نادي سريع غليزان يوم الاثنين أن التزام السلطات المحلية بالدعم "المادي والمعنوي" للفريق من أجل مرافقته على استرجاع مكانته في الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري يبعث على الاطمئنان.

وجاء هذا الالتزام خلال الاستقبال الذي حظي به رئيس النادي محمد حمري ومدربه مزيان إيغيل أمس الأحد من طرف والي الولاية نصيرة براهيمي, وفق ما علم من نفس المصدر.

وأضاف أن المسؤولة التنفيذية الأولى لغليزان قد اغتنمت الفرصة لتهنئة الطاقم الفني واللاعبين على النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في منافستي البطولة والكأس منذ انطلاق الموسم الحالي, مؤكدة وقوفها إلى جانبهم من أجل المواصلة على نفس الوتيرة.

وفقد السريع مكانه في ساحة الكبار منذ ثلاثة مواسم وهو يراهن على العودة إليها بدء من الموسم المقبل, مستغلا رفع عدد الأندية التي ستصعد إلى أربعة بدلا من ثلاثة.

غير أن طموح التشكيلة الغليزانية قد يصطدم بالأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي والتي كانت من بين أهم الأسباب التي أخرت انطلاقته في التحضير للموسم الجديد خلال الصائفة المنصرمة.

ورغم ذلك فإن أصحاب اللونين الأخضر والأبيض يحتلون المرتبة الثالثة برصيد 21 نقطة, متخلفين بسبع نقاط عن الرائد أولمب ي المدية وذلك بعد 12 جولة من المسابقة.

ويتألق أشبال الناخب والمدير الفني الوطني السابق مزيان إيغيل بصلابتهم داخل قواعدهم على وجه الخصوص حيث فازوا ست مرات كاملة مقابل هزيمة واحدة فقط في الوقت الذي لم يحرزوا فيه إلا على ثلاث نقاط من 15 ممكنة من تنقلاتهم الخمسة إلى حد الآن.

كما أن الفريق تمكن السبت الفارط من التأهل إلى الدور الجهوي الأخير لكأس الجزائر بعد فوزه العريض على وداد مستغانم (4-0) الناشط في بطولة ما بين الجهات ليلاقي في الدور المقبل جمعية وهران في مباراة محلية واعدة مبرمجة ليوم 30 نوفمبر الجاري.

من جهة أخرى, استغل المدرب إيغيل فرصة لقائه مع المسؤولة الأولى للولاية لطرح قضية أرضية ميدان ملعب "طاهر زوقاري" التي تدهورت كثيرا وأضحت تتسبب في إصابة اللاعبين, حيث طالب بتجديدها في أقرب الآجال.

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سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان للعودة إلى الرابطة الأولى
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 229 مرة   شارك

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