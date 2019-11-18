كرة القدم / بطولة ما بين الجهات /مجموعة وسط-شرق - الجولة العاشرة/: البرنامج

اتحاد برهوم - نجم القرارم
ملعب سطيف - نجم بوعقال
جمعية أولاد زواي - شباب الحمادية
جمعية براقي - جمعية برج غدير
نادي بئر العرش - اتحاد سطيف
نادي بوجلبانة - شبيبة عزازقة
شبيبة برج منايل - شبيبة بومرداس
مولودية البويرة - أمل حيدرة
الترتيب نقاط لعب
1 . نجم القرارم 19 9
- اتحاد سطيف 18 9
3 . شبيبة بومرداس 17 9
4 . اتحاد برهوم 16 9
- شبيبة برج منايل 15 9
- ملعب سطيف 13 9
- جمعية برج غدير 12 8
--. شبيبة عزازقة 12 9
--. نادي بوجلبانة 12 9
--. نجم بوعقال 12 9
- جمعية براقي 11 9
- أمل حيدرة 10 9
--. نادي بئر العرش 10 9
--. مولودية البويرة 10 8
- شباب الحمادية 4 9
- جمعية أولاد زواي 3 9.