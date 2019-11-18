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كرة القدم / بطولة ما بين الجهات /مجموعة وسط-شرق - الجولة العاشرة/: البرنامج

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

 

الجزائر- برنامج مباريات الجولة العاشرة لبطولة ما بين الجهات (مجموعة وسط-شرق) في كرة القدم المقررة يوم الثلاثاء (00ر15):

 

اتحاد برهوم - نجم القرارم

ملعب سطيف - نجم بوعقال

جمعية أولاد زواي - شباب الحمادية

جمعية براقي - جمعية برج غدير

نادي بئر العرش - اتحاد سطيف

نادي بوجلبانة - شبيبة عزازقة

شبيبة برج منايل - شبيبة بومرداس

مولودية البويرة - أمل حيدرة

 

الترتيب                      نقاط        لعب

1 .  نجم القرارم            19         9

  1. اتحاد سطيف 18 9

3 . شبيبة بومرداس         17         9

4 . اتحاد برهوم             16         9

  1. شبيبة برج منايل 15 9
  2. ملعب سطيف 13 9
  3. جمعية برج غدير 12 8

--. شبيبة عزازقة          12         9

--. نادي بوجلبانة           12         9

--. نجم بوعقال             12         9

  1. جمعية براقي 11 9
  2. أمل حيدرة 10 9

--. نادي بئر العرش       10         9

--. مولودية البويرة        10         8

  1. شباب الحمادية 4 9
  2. جمعية أولاد زواي 3 9.
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم / بطولة ما بين الجهات /مجموعة وسط-شرق - الجولة العاشرة/: البرنامج
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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