بطولة الرابطة المحترفة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على أهلي برج بوعريريج (1-0)

الجزائر- فاز فريق مولودية الجزائر على حساب الضيف أهلي برج بوعريريج بنتيجة (1-0) (الشوط الأول: 0-0), اليوم الأحد بملعب ملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر), في إطار تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم وليد درارجة في الدقيقة (64) لصالح المولودية.

وعلى إثر هذا الفوز, يعود "العميد" إلى الصدارة مناصفة مع الجار شباب بلوزداد وبمجموع 23 نقطة لكل منهما, في حين, يتواجد الأهلي في الصف التاسع برصيد 12 نقطة.

وضمن تسوية رزنامة الجولة السادسة أيضا, تغلب أمس السبت, شباب بلوزداد على الضيف أولمبي الشلف (1-0), في الوقت الذي تعادلت فيه شبيبة الساورة أمام الضيف مولودية وهران (1-1).

بالمقابل, تبقى هذه الجولة منقوصة من مباراة واحدة ويتعلق الأمر ب"الداربي" العاصمي بين اتحاد الجزائر و نادي بارادو, والتي لم تتم برمجتها بعد.

الأحد 17 نوفمبر :

مولودية الجزائر - أهلي برج بوعريريج 1 - 0

مباريات لعبت :

شباب بلوزداد - أولمبي الشلف 1 - 0

شبيبة الساورة - مولودية وهران 1 - 1

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1

للبرمجة :

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

الترتيب نقاط لعب

شباب

بلوزداد 23 10

--. مولودية الجزائر 23 10

مولودية وهران 17 10

--. شبيبة الساورة 17 10

شبيبة القبائل 16 10 شباب قسنطينة 15 10 اتحاد الجزائر 14 9

--. جمعية عين مليلة 14 10

أهلي برج بوعريريج 12 10 نصر حسين داي 11 10 اتحاد بلعباس 10 9

--. وفاق سطيف 10 10

اتحاد بسكرة 9 10 أولمبي الشلف 8 10

--. نجم مقرة 8 10