كاراتي دو/ كاس فرنسا 2019- منازلات فردي اكابر: تتويج الجزائرية ايناس عبيد بالذهب

وتغلبت الشابة الجزائرية (16 سنة) في نهائي فئة اقل من 68 كلغ على مواطنتها لمياء معطوب، الناشطة في صفوف الفريق الفرنسي سارل سال حيث تملك هذه الاخيرة خبرة اكثر منها.
وتوجت معطوب بلقبين افريقيين ونالت ايضا ميدالية برونزية في مونديال 2018 بمدريد ، غير انها اكتفت بالميدالية الفضية في كأس فرنسا- 2019 ،التي عرفت مشاركة دوليين جزائريين آخرين.
ويتعلق الامر بحسين دايخي وسامي تاس ، اللذين حصلا تواليا، على الفضة والبرونز في فئتيهما.
وحسب الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو ، فإن دايخي يشارك في هذه المنافسة ، في اطار تحضيراته للاستحقاقات الدولية المقبلة.