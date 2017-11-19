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كاراتي دو/ كاس فرنسا 2019- منازلات فردي اكابر: تتويج الجزائرية ايناس عبيد بالذهب

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
كاراتي دو/ كاس فرنسا 2019- منازلات فردي اكابر: تتويج الجزائرية ايناس عبيد بالذهب

باريس - توجت المصارعة الجزائرية، إيناس عبيد بذهبية منازلة الفردي (اكابر)، لمنافسات كأس فرنسا 2019 للكاراتي - دو التي جرت يومي السبت والاحد بقاعة كاربونتيي بباريس.

وتغلبت الشابة الجزائرية (16 سنة) في نهائي فئة اقل من 68 كلغ على مواطنتها لمياء معطوب، الناشطة في صفوف الفريق الفرنسي سارل سال حيث تملك هذه الاخيرة خبرة اكثر منها.

وتوجت معطوب بلقبين افريقيين  ونالت ايضا ميدالية برونزية في مونديال 2018 بمدريد ، غير انها اكتفت بالميدالية الفضية في كأس فرنسا- 2019 ،التي عرفت مشاركة دوليين جزائريين آخرين.

ويتعلق الامر بحسين دايخي وسامي تاس ، اللذين حصلا تواليا،  على الفضة والبرونز في فئتيهما.

وحسب الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو ، فإن دايخي يشارك في هذه المنافسة ، في اطار تحضيراته للاستحقاقات الدولية المقبلة.

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كاراتي دو/ كاس فرنسا 2019- منازلات فردي اكابر: تتويج الجزائرية ايناس عبيد بالذهب
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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