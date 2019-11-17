كرة القدم: اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة بوتسوانا

رئاسيات 12 ديسمبر: بن فليس يدعو من تلمسان الى المشاركة في الانتخابات لإطفاء نار الفتنة -

الألعاب المتوسطية وهران-2021 : الشروع في مناقشة برامج التكوين الخاصة بالمتطوعين -

فيكا الـ10: عرض وثائقي نار في ختام المهرجان -

السيد كمال الدين شيخي يتسلم مهامه كرئيس مدير عام لمجمع سوناطراك -

الإنتخابات في سريلانكا: راجاباكسا يعلن فوزه في الاستحقاقات الرئاسية -

الجيش الوطني الشعبي يتدخل لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج بتلمسان -

إنطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسيات 12ديسمبر يتصدر عناوين الصحافة الوطنية -

رئيسة بوليفيا المؤقتة تلتقي المبعوث الأممي لبحث الأزمة السياسية بالبلاد -

حملة تضامن فلسطينية مع مصور فقأت عينه بطلق ناري من الجيش الإسرائيلي -

مهرجان الجزائر الدولي للسينما: مجموعة وثائقية في المستوى -

الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة: وضع اطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة -

وزارة الدفاع الوطني: إتخاذ كل الإجراءات لنجاح الرئاسيات المقبلة -

رئاسيات 12 ديسمبر: المترشح عزالدين ميهوبي يستعرض برنامجه الانتخابي -

دحمون يكشف عن دخول الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة حيز الخدمة قبل نهاية السنة -

قانون المحرقات: انخفاض العبء الضريبي لفائدة سوناطراك و شركائها بنسبة %20 -

بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة-2019: الوفد الجزائري يعود إلى أرض الوطن محملا ب16 ميدالية منها ذهبيتان -

الأمن الوطني يعرض الوسائل الحديثة والتطبيقات الذكية الموضوعة لخدمة المواطن -

نحو جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة ورشة مفتوحة لكل الإرادات الصادقة والكفاءات المؤهلة -

فيكا ال10: عرض فيلم وثائقي حول معلم الديوان محمد بهاز بالجزائر العاصمة -