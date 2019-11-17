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كرة القدم: اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة بوتسوانا

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 13:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

 

الجزائر- اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري لكرة القدم قبل مواجهة نظيره البوتسواني يوم الإثنين (سا 00ر20 بتوقيت الجزائر) بملعب غابورون, لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا-2021 للأمم:

 

14 نوفمبر 2019 بالبليدة (تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021):

الجزائر - زامبيا      5-0

الأهداف : بن سبعيني (43), بونجاح (68, ضربة جزاء و 90), بلايلي (75), سوداني (85)

 

15 أكتوبر 2019 بليل, فرنسا (ودي)

الجزائر - كولومبيا  3-0

الأهداف : بونجاح (15), محرز (20 و 65)

 

10 أكتوبر 2019 بالبليدة (ودي)

الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1

الهدف : سليماني (6)

 

9 سبتمبر 2019 بالجزائر (ودي)

الجزائر - البنين   1-0

الهدف : سليماني (72, ضربة جزاء)

 

19 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نهائي)

الجزائر - السنغال 1-0

الهدف : بونجاح (2)

 

14 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نصف النهائي)

الجزائر - نيجيريا   2-1

الهدفان : تروست-إيكونغ (ضد مرماه, 40), محرز (90+4)

 

11 يوليو 2019 بالسويس, مصر (كأس إفريقيا للأمم-2019/ربع النهائي)

الجزائر - كوت ديفوار  1-1 (تأهل الجزائر بضربات الترجيح 4-3)

الهدف: فغولي (20)

 

7 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/ثمن النهائي)

الجزائر - غينيا 3-0

 

الأهداف: بلايلي (34), محرز (57), وناس (82)

 

1 يوليو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)

الجزائر - تانزانيا     3-0

الأهداف: سليماني (35), وناس (39, 45+1)

 

27 يونيو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)

الجزائر - السنغال  1-0

الهدف: بلايلي (49)

 

المجموع - 10 مقابلات: انتصار (8) - تعادل (2) - هزيمة (0)

الاهداف المسجلة : 21 / الاهداف المتلقاة : 3

 

الهدافون : محرز (4) - بونجاح (4) - وناس (3) - سليماني (3) - بلايلي (3) -

فغولي (1) - تروست-إيكونغ ضد مرماه (1), بن سبعيني (1), سوداني (1).

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كرة القدم: اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة بوتسوانا
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 13:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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