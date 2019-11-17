كرة القدم: اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة بوتسوانا

14 نوفمبر 2019 بالبليدة (تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021):
الجزائر - زامبيا 5-0
الأهداف : بن سبعيني (43), بونجاح (68, ضربة جزاء و 90), بلايلي (75), سوداني (85)
15 أكتوبر 2019 بليل, فرنسا (ودي)
الجزائر - كولومبيا 3-0
الأهداف : بونجاح (15), محرز (20 و 65)
10 أكتوبر 2019 بالبليدة (ودي)
الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1
الهدف : سليماني (6)
9 سبتمبر 2019 بالجزائر (ودي)
الجزائر - البنين 1-0
الهدف : سليماني (72, ضربة جزاء)
19 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نهائي)
الجزائر - السنغال 1-0
الهدف : بونجاح (2)
14 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/نصف النهائي)
الجزائر - نيجيريا 2-1
الهدفان : تروست-إيكونغ (ضد مرماه, 40), محرز (90+4)
11 يوليو 2019 بالسويس, مصر (كأس إفريقيا للأمم-2019/ربع النهائي)
الجزائر - كوت ديفوار 1-1 (تأهل الجزائر بضربات الترجيح 4-3)
الهدف: فغولي (20)
7 يوليو 2019 بالقاهرة (كأس إفريقيا للأمم-2019/ثمن النهائي)
الجزائر - غينيا 3-0
الأهداف: بلايلي (34), محرز (57), وناس (82)
1 يوليو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)
الجزائر - تانزانيا 3-0
الأهداف: سليماني (35), وناس (39, 45+1)
27 يونيو 2019 بالقاهرة (نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019)
الجزائر - السنغال 1-0
الهدف: بلايلي (49)
المجموع - 10 مقابلات: انتصار (8) - تعادل (2) - هزيمة (0)
الاهداف المسجلة : 21 / الاهداف المتلقاة : 3
الهدافون : محرز (4) - بونجاح (4) - وناس (3) - سليماني (3) - بلايلي (3) -
فغولي (1) - تروست-إيكونغ ضد مرماه (1), بن سبعيني (1), سوداني (1).