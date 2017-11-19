الألعاب المتوسطية وهران-2021 : الشروع في مناقشة برامج التكوين الخاصة بالمتطوعين

وهران - تولي لجنة تنظيم الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها وهران من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2021 أهمية قصوى لملف المتطوعين حيث شرعت في مناقشة برامج التكوين الخاصة بهم, تحسبا لهذا الموعد الرياضي الكبير.

ويدخل ضمن هذا المسعى استقبال هذه اللجنة لما لا يقل عن 20 طالبا وطالبة من كلية اللغات الأجنبية على مستوى مقرها الكائن بنهج جيش التحرير الوطني (واجهة البحر), بحسب ما استفيد من هذه الهيئة.

و أنشأت لهذا الغرض لجنة خاصة بتسمية "اللجنة التطوعية والتكوين" وذلك ضمن استعدادات المدينة للطبعة المقبلة للألعاب المتوسطية التي تستضيفها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعد نسخة 1975 بالجزائر العاصمة.

و أوضح نفس المصدر بأن الفرصة كانت مناسبة "لتبادل صريح ومثمر مع الإطارات المسيرة في اللجنة المنظمة حول دور المتطوع ومشاركته قبل و أثناء الألعاب, فضلا عن مناقشة برامج التكوين التي يجب توفيرها لإعداد هؤلاء الشباب لهذه الألعاب".

وتولي لجنة التنظيم المحلية, برئاسة مديرها العام, البطل الأسبق في السباحة سليم إيلاس, أهمية بالغة لملف المتطوعين وتسعى لأن تتعزز بأفضل الكفاءات في هذا المجال من أجل رفع التحدي, وهو ما يفسر الأولوية التي تمنحها إلى الشباب الجامعيين وتلاميذ الثانويات أيضا ليكونوا جزء من الهيئة المنظمة للتظاهرة الرياضية الجهوية, كما أشير إليه.

ويسود الاعتقاد بين أعضاء لجنة التنظيم المحلية للألعاب المتوسطية بأن نجاح النسخة ال19 يمر حتما عبر مساهمة فعالة من حيث الكم والنوع للمتطوعين المنخرطين في العملية.

وتولدت هذه القناعة من التجارب السابقة لهذا الموعد الرياضي, وفي مقدمتها تجربة الطبعة الأخيرة التي أقيمت في صائفة 2018 بمدينة تاراغونا, حيث تنقل إلى هناك وفد عن اللجنة المنظمة للنسخة المقبلة برئاسة الوالي السابق لوهران مولود شريفي من أجل الوقوف على التجربة الإسبانية في هذا المجال.

وكان الوالي السابق قد صرح بعد عودة ممثلي اللجنة المنظمة المحلية بأن دور المتطوعين "كان مهما جدا" في نجاح مدينة تاراغونا في تنظيم الموعد الرياضي المتوسطي.

ذات الرأي تذهب إليه أيضا لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط, حيث حثت في كل زياراتها السابقة إلى وهران, المنظمين المحليين للألعاب على منح أهمية كبيرة إلى ملف المتطوعين.

للتذكير, فقد حددت ذات اللجنة, التي يرأسها الفرنسي برنار أمسلام, عدد المتطوعين الواجب إشراكهم بالمناسبة بأكثر من 3.000.